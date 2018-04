Klärwerk-Umbau startet

In der Gemeinde Rauhenebrach beginnt die Sanierung der Kläranlage. Bürgermeister Matthias Bäuerlein besuchte das zentrale Klärwerk für die Kommune, das sich in Prölsdorf befindet, und gab den offiziellen Startschuss für das Projekt. Rund 1,4 Millionen Euro kostet die umfassende Erneuerung.

Die Umrüstung wird zu hundert Prozent über Herstellungsbeiträge finanziert; das hatte der Gemeinderat im Frühjahr entschieden. Ein Haushalt mit einer durchschnittlichen Größe muss mit einem Kostenbeitrag von etwa 1000 bis 1200 Euro rechnen, hieß es damals.

Die Kläranlage liegt am östlichen Rand des Gemeindegebiets Rauhenebrach in Prölsdorf. Die vorhandene Teichanlage wird zu einer SBR-Belebungsanlage für 4000 Einwohnereinheiten umgebaut. Die SBR-Anlage besteht aus einem Misch- und Ausgleichsbecken in Stahlbetonbauweise mit einem Innendurchmesser von 13 Metern. Weiterhin braucht die Anlage zwei sogenannte SB-Reaktoren, ebenfalls in Stahlbetonbauweise. Da findet der eigentliche Klärprozess statt. Diese beiden Reaktoren haben einen Innendurchmesser von jeweils 20,5 Metern sowie eine Nutzhöhe von 4,80 Metern und ein Volumen von 1584 Kubikmetern.

Die Bauarbeiten haben nun in Form von Rückbaumaßnahmen durch den gemeindlichen Bauhof begonnen. Die Baufirma will die weiteren Arbeiten bis Jahresende 2017 abschließen, teilte die Gemeinde mit. heki/ks