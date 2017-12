Kissenschlacht auf der Bühne

aki



Die Musikakademie bietet im August zum ersten Mal ein Musical Camp für Jugendliche. Das Camp richtet sich an Teilnehmer im Alter von 13 bis 19 Jahren. "Pyjamaparty - "Wie`s mit Kissenschlacht & Co auf der Musicalbühne zur Sache geht", lautet das Motto des mehrtägigen Workshops.Vier Tage mit viel Spaß und Kissenschlacht, verspricht die Ankündigung. "Bring dein witzigstes Bettoutfit mit, schnapp dir deine Hausschlappen oder Stoppersocken und feiere mit." Die drei Coaches von Making Musical, Dorothea Lukowsky, Frank Alva Buecheler und Daniela Thiele, bringen den Teilnehmern nicht nur den richtigen Einsatz des Gesangs bei. Die Jugendlichen können ihr Bühnentalent ausprobieren und Tanzeinlagen perfektionieren.Das Camp findet von Donnerstag, 25. August, bis Sonntag, 28. August, statt. Anmeldungen sind bis 30. Juni bei der Musikakademie möglich, Tel.: 09732/ 786 80 oder E-Mail: kurse@bmhab.de Die drei Dozenten kommen aus der Musical-Welt. Dorothea Lukowsky ist Spezialistin für Gesang, Stimme, Phonetik und Ensemblearbeit. Sie ist Musicaldarstellerin. Zu ihren bisherigen Spielorten zählt unter anderem die Komische Oper Berlin. Lukowsky arbeitet als Gesangsdozentin, Regisseurin und Projektmanagerin von Musiktheaterproduktionen.Frank Alva Buecheler ist Regisseur, Autor und internationaltätiger Musical- und Theaterproduzent. Er ist Gründer des Theaters im Hafen in Hamburg und des Musicaltheaters Bremen. Er hat mehrere Verpflichtungen als Dozent.Daniela Thiele ist Expertin für Tanz, Bewegung und Choreografie. Sie ist Musicaldarstellerin und Tänzerin sowie Choreografin von Musicalproduktionen.