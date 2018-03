Kirchplatz wird saniert, Brauhaus nicht

Für die Neugestaltung des Kirchplatzes in Mainroth hat das Amt für Ländliche Entwicklung eine Förderung von 60 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Dorferneuerungsgelder sind jedoch an diverse Voraussetzungen gebunden. So muss die Stadt Burgkunstadt bis September 2016 eine Objektplanung vorlegen. Bis November 2017 sollen die Arbeiten bereits beendet sein. Damit revidierte die Behörde eine mündliche Aussage, nach der die Stadt für das Vorhaben noch fünf Jahre Zeit haben sollte.

Da die Zeit nun knapp wird, schlug die Verwaltung dem Stadtrat vor, auf die Brauhaussanierung zunächst zu verzichten. Zunächst sollte das ehemalige Lehrerwohnhaus abgerissen werden, zumal die Stadt bereits zur Hälfte Eigentümer ist. Die andere Hälfte werde man von der Kirchenstiftung Mainroth zu einem symbolischen Preis von einem Euro erweben. Allerdings sei der Abbruch noch mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. Dem derzeitigen Mieter habe man eine Ersatzwohnung angeboten.

Bei einer Außenwand des ehemaligen Lehrerwohnhauses handelt es sich wahrscheinlich um Teile der historischen Friedhofsmauer. Sie soll zur Stabilisierung abgestützt werden.

Den Verzicht auf die Brauhaussanierung hielt Günter Knorr (CSU) für keine gute Idee. "Da könnte uns etwas durch die Lappen gehen", da das Amt für Ländliche Entwicklung hierfür auch Zuschüsse angeboten habe, meinte er.

Was genau aus dem Brauhaus werden soll, ist unklar. Ulf Müller (Freie Wähler) sagte: "Wir sollten alle die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was wir brauchen." Marco Hennemann (CSU) erinnerte an eine Umfrage in Mainroth. "Das Brauhaus wird künftig eine zentrale Bedeutung für die Dorfgemeinschaft haben", sagte er. Ingrid Kohles (FWG) fand es zwar schön, dass die Bürger einbezogen wurden, aber der Stadtrat dürfe nicht übergangen werden. Sie bat Hennemann, die Ergebnisse der Umfrage in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen.



Ende März stehen Kosten fest

Marcus Dinglreiter (Bürgerverein) erkundigte sich nach den Kosten des Projekts. Laut geschäftsleitendem Beamten Sven Dietel geht es vorerst darum, ein Ingenieurbüro zu finden. Architekt Georg Schilling sei derzeit mit den Voruntersuchungen der Bausubstanz im alten Brauhaus betraut. Bis Ende März werde eine Kostenschätzung vorliegen.

Schließlich beschloss der Stadtrat einstimmig die Kirchplatzsanierung und den Abbruch des Lehrerwohnhauses.

Ebenfalls einstimmig beauftragte das Gremium das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen fünf bis neun für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Ferner soll die Verwaltung die Ausschreibung des Projekts vornehmen.

Michael Doppel (Freie Wähler) fragte, wie die Straße eingestuft werde. Sven Dietel erläuterte, dass der Kesselweg eine Anliegerstraße ist. Daher würden die Bürger 60 und die Stadt 40 Prozent des Aufwands tragen. Für die Anlieger hätten bereits Informationsveranstaltungen stattgefunden. Thomas Müller (Bürgerverein) äußerte sich positiv über die Bürgerbeteiligung.

Einstimmig beschloss der Stadtrat, mit den vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet Altstadt zu beginnen. Beauftragt wurde das Planungsbüro plan&werk in Bamberg. Das Untersuchungsgebiet umfasst etwa 19,65 Hektar. Gleichzeitig wird der Beschluss vom 12. Januar aufgehoben, der noch das alte Untersuchungsgebiet ohne Schulberg umfasst hatte.



Maschinenfabrik will bauen

Die Maschinenfabrik Karl Eugen Fischer hatte eine Voranfrage auf Errichtung einer Montagehalle gestellt. Die betroffenen Flächen liegen im Überschwemmungsgebiet des Mains. Daher hatte das Landratsamt keine Genehmigung in Aussicht gestellt. Um die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, sollen die Flächen durch einen Satzungsbeschluss in den Innenbereich einbezogen werden. Einstimmig beschloss der Stadtrat, den Satzungsentwurf zu billigen und beauftragte die Verwaltung, das Verfahren einzuleiten.