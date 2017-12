Kinderpornografische Bilder auf PC und Handy: Bewährungsstrafe und 1000 Euro Buße

Weil ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Kronach kinder- und jugendpornografische Bilder besaß, musste er sich am Mittwoch vor dem Kronacher Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll in den Jahren von 2012 bis 2014 circa zehn Bilder mit kinderpornografischem Inhalt erhalten haben.

Auf diesen Bildern sollen nackte minderjährige Mädchen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren zu sehen gewesen sein, wobei der Fokus auf deren Geschlechtsteil lag. Auf einem der Fotos soll zudem ein junges Mädchen beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann zu sehen sein. Der 47-Jährige wurde nach einem Geständnis zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 1000 Euro an einen Kinderschutzverein zahlen und sich einer psychologischen Prüfung in der Fachambulanz für Sexualstraftäter unterziehen.



Selbst zur Polizei gegangen

Die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen wurden aufgenommen, nachdem er selbst seinen Computer und sein Handy zur Polizei gebracht hatte. Da er von einem Angehörigen und dessen Ermittlungsverfahren - ebenfalls wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften - gehört hatte, unternahm er diesen Schritt. Jedoch zeigte er sich bei der Polizei weder schuldig noch geständig. "Ich habe sofort versucht, alles zu löschen", so der Angeklagte. Jedoch fand die Polizei noch einige Bilder auf seinem Rechner sowie seinem Smartphone. Er habe die Bilder, ohne sein Verlangen danach, einfach so geschickt bekommen, so der Angeklagte. In einem Fall, so konnte die Polizei feststellen, soll er nach Erhalt eines solchen Bildes mit einer Frau über sexuelle Handlungen geschrieben haben.

"Sie haben das Foto erhalten und fünf Minuten später beginnt eine dreiviertelstündige Konversation über Sex. Dass da ein Zusammenhang besteht, liegt auf der Hand", stellte Richter Hendrik Wich fest. Da der Angeklagte sich zu Beginn der Verhandlung nicht geständig zeigte, wies ihn der Richter darauf hin, dass dies aufgrund der Beweise mehr als angebracht wäre. Dass er die Bilder nicht verlangt hätte, glaubte ihm das Gericht nicht.

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Richter, Verteidiger und Staatsanwalt, zeigte sich der 47-Jährige aufgrund der erdrückenden Beweislage doch noch geständig und räumte seine Taten ein. Auf Nachfrage des Staatsanwalts Christian Pfab gab er an, zum damaligen Zeitpunkt auf allgemeinen Pornoseiten unterwegs gewesen zu sein, jedoch aber nicht speziell nach kinderpornografischem Material gesucht zu haben.

Sowohl der Staatsanwalt als auch der Richter waren sich einig darüber, dass es sich bei dem Angeklagten eher nicht um einen hochgradig Pädophilen handelt. Verteidiger Daniel Schützner bat das Gericht um eine milde Bewährungsstrafe. Staatsanwalt Christian Pfab forderte fünf Monate auf Bewährung mit Bewährungshelfer, eine Sexualtherapie sowie eine Geldauflage von 1200 Euro. Zugunsten des Angeklagten wertete Richter Hendrik Wich das Geständnis, eine günstige Sozialprognose sowie den freiwilligen Gang zur Polizei. Zudem hatte er keine Vorstrafen. Auch habe es sich bei den Bilddateien nicht, wie in bereits anderen verhandelten Fällen, um schweren sexuellen Missbrauch gehandelt, sondern um "Posing". Negativ wertete der Richter jedoch, dass es sich um mehrere Bilder handelt. Er verurteilte ihn zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe. Als Auflagen kommen 1000 Euro Geldbuße und eine psychologische Behandlung hinzu. Ferner muss der 47-Jährige die Verfahrenskosten tragen.