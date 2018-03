Kindergarten und Straßen

Die Bürger in Hetzlos interessierte in der Bürgerversammlung, wie der Ablauf beim Neu- beziehungsweise Umbau des Kindergartens in Thulba geplant ist. "Das Brandschutzkonzept wurde zur Prüfung an die zuständigen Stellen abgegeben. Das Ziel ist ein vorzeitiger Baubeginn, wenn möglich vor den Sommerferien", berichtete Bürgermeister Gotthard Schlereth. Als Ausweichquartier während des Umbaus hat die Gemeinde das Anwesen in der Quellenstraße 14 erworben. Dort war vorher unter anderem ein Küchenstudio untergebracht. Eine Container-Lösung hätte 200 000 Euro gekostet. Auch für eine spätere Nutzung in irgendeiner Art ist das Gebäude aufgrund seiner Zentrumsnähe und seiner guten Parkplatzsituation eine gute Möglichkeit.

Gerhard Leuner gab an, dass sich im Hüllweg die Rinne setzt, und Christian Eisenhauer bemängelte den Straßenzustand zwischen Frankenbrunn und Thulba. "Wir werden die Straßen aufnehmen lassen und danach ein Konzept erstellen, wie man vorgeht. Dabei werden wir natürlich die Dringlichkeit berücksichtigen", sagte Schlereth.

In Hetzlos ist die alte Schule ein Thema. Im Schulraum gibt es keinen Wasseranschluss. "Hier ist es nicht nur mit einem Wasseranschluss getan. Auch die Fenster, Toiletten und die Heizung sind renovierungsbedürftig. Hier muss ein Grundkonzept erstellt und schrittweise vorgegangen werden", gab Klaus Kunder vom Gemeinderat zu bedenken. Das Feuerwehrhaus steht als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Auf die Frage, wie das geplante Kernwegenetz aussieht, sagte Schlereth, dass es viele Wirtschaftsflächen gebe, für die Zufahrtswege ertüchtigt werden müssten. Dafür müssen landwirtschaftlich stark genutzte und gleichzeitig ausbaufähige Wege identifiziert werden. sml