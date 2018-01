Kinderfaschingsgruppe spendet 1500 Euro für die Jugend in der Stadt

Seit der TSV Münnerstadt der Kinderfasching im Jahr 2011 wieder aufleben lassen hat, kommen regelmäßig Hunderte in die Mehrzweckhalle. Ebenso Tradition geworden ist, während der Veranstaltung die Einnahmen aus dem Vorjahr einem oder mehreren guten Zwecken zukommen zu lassen. "Von den Kindern für die Kinder", sagt Manfred Back, der die Veranstaltung zusammen mit Günter Klemm, Peter Deller, Eva Wilm, Yvonne Sturmat, den Alten-Herren-Fußballern mit Frauen und vielen mehr organisiert hat.

DJ Thomas Klemm sorgte für musikalische Stimmung, die Garden aus Münnerstadt und Poppenroth gaben Kostproben ihres Könnens. Etliche Spiele ließen bei den kleinen und großen Gästen keine Langeweile aufkommen.

600 Euro gingen bei der Spendenaktion heue an die TSV-Jugend (Fußball und Basketball), 300 Euro an die Münnerstädter Pfadfinder, die Stadtkapelle Münnerstadt bekam 300 Euro, ebenso das Mürschter Kinderhaus. Ahmet Koprak, Rainer Schlegelmilch, Eva Wilm, Yvonne Sturmat und einige Kinder nahmen die Schecks entgegen. Der Eintritt, den ausschließlich die Eltern entrichten müssen, reicht für eine solche Summe gar nicht aus. Kaffee, Getränke, Snacks und vor allem der von den TSV-Mitgliedern selbst gebackene Kuchen bringen die Einnahmen, die solch hohe Spenden ermöglichen. tm