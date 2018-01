Kinder und Jugendliche starten in die neue Saison

Der Winter hat nun ein Ende und das Gelände des Golfclubs Kronach in Oberlangenstadt ist wieder voll bespielbar.

Die Jugendlichen gehörten zu den ersten, die die neue Spielzeit einweihten. Jeweils freitags am Nachmittag trainieren nun alle Mädchen und Jungs unter fachkundiger Anleitung, um sich auf die Saison vorzubereiten.



Zwei Höhepunkte

Die erklärten Höhepunkte dieses Jahr sind die Teilnahme am Finale der Deutschen Schulmannschaftsmeisterschaft und die Bayerischen Meisterschaften in Regensburg. Das in 2017 unter neuer Leitung stehende Team der Trainer, Betreuer und Förderer ist zuversichtlich, dass Spaß und Erfolg der Nachwuchsgolfer garantiert sind.

Gerade die Sportart Golf bietet bei Kindern eine hervorragende Möglichkeit im sportlich fairen Wettkampf Attribute wie Durchhaltevermögen, Respekt, Selbstvertrauen und Eigenverantwortlichkeit auszubilden. Durch den Golfsport erleben sie spielerisch innere Werte, die ihnen sowohl im Sport als auch im Leben zu mehr Erfolg verhelfen.

Alle Interessierten Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen sich jeweils freitags von 15.30 bis 18 Uhr anzuschließen.

Der Golf-Schnuppertag für Kinder und Jugendliche findet am Freitag, 5. Mai, statt. Gäste sind ab 14.30 Uhr in Gut Nagel herzlich willkommen. red