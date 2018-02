Kerzenlichtkonzerte in Litzendorf

Virtuose Kostbarkeiten



red



Kunst- und Klassikfreunde schätzen die 1715 von Baumeister Johann Dientzenhofer vollendete barocke Pfarrkirche in Litzendorf als eines der schönsten Gotteshäuser Frankens. Vom 7. bis 9. Oktober finden in St. Wenzeslaus wieder die beliebten Kerzenlichtkonzerte statt. Der Bamberger Oratorienchor, das Bamberger Streichquartett und prominente Gäste spielen Werke aus Barock, Klassik, Romantik und Moderne.Zur Eröffnung singt am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr der Oratorienchor Bamberg das Ave verum von Mozart und die Messe in G-Dur D 167 von Franz Schubert. Christoph Dartsch leitet den Traditionschor. Rebecca Broberg, Sopran, Reiner Geißdörfer, Tenor und Hisashi Fujiyama, Bass, sind die Solisten. Das Bamberger Streichquartett begleitet zusammen mit Orcun Mumcuoglu, Kontrabass, und Karl-Heinz Böhm, Orgel, den Chor und eröffnet das Konzert mit Haydns "Quintenquartett" op.76 Nr. 2."Virtuose Kostbarkeiten - Solowerke für Violine und Violoncello" lautet das Motto am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr. Zwei Fantasien von G. Ph. Telemann für Violine solo, das Präludium F-Dur op. 117 Nr. 6 von M. Reger und die Sonate für Violine solo g-Moll BWV 1001 von J. S. Bach spielt der frühere Konzertmeister der Bamberger Symphoniker, Walter Forchert. Die Werke für Violoncello solo spielt Karlheinz Busch, Cellist des Bamberger Streichquartetts und des Trio Aureum. Er spielt die Suite Nr. 2 d-Moll BWV 1008 von Bach und Ricercari von Domenico Gabrielli.Am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr steht ein Debütkonzert auf dem Programm: das "ensemble clarezza Klarinettenquartett" musiziert erstmals in Litzendorf. Unter dem Motto "Der neue Klang" sind vier prominente Bläsersolisten zu hören. Auf dem Programm stehen Ouvertüre und bekannten Arien aus der Oper "Die Entführung aus dem Serail" von Mozart. Das Grand Quartet von J. Waterson, dazu Contrapuncti aus "Die Kunst der Fuge" von Bach und Mozarts "Salzburger Sinfonie" D-Dur KV 136 ist in einer Fassung für vier Klarinetten zu hören.Konzertkarten gibt es beim BVD, Telefon 0951/9808220, www.bvd-ticket.de und an der Einlasskasse.