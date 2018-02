Kaviar aus Fruchtsaft

Einen Teilnehmerrekord gab es bei der 1. Runde des Wettbewerbs "Experimente antworten" am Frobenius-Gymnasium Hammelburg.

Saft in Kugelform? Diese scheinbare Unmöglichkeit ist mit Methoden der Molekularen Küche gar nicht so schwer zu verwirklichen: Flüssigkeiten aller Art können in eine Art Kaviar verwandelt werden, das heißt in Perlen, die außen eine dünne Haut haben und innen mit Flüssigkeit gefüllt sind.



Den Bubbles auf der Spur

Dass die Tücke im Detail steckt und eine vermeintlich einfache Anleitung auch Schwierigkeiten enthält, erlebten die Schüler des Frobenius-Gymnasiums, die an der 1. Runde des Wettbewerbs "Experimente antworten" des Bayerischen Kultusministeriums teilnahmen. Traditionell sind die Gymnasiasten Hammelburgs bei diesem Wettbewerb stark vertreten und waren bereits mehrfach sehr erfolgreich.

Doch so viele Teilnehmer gab es noch nie, berichtet die betreuende Lehrkraft Christine Kreß: 35 junge Forscher aus den Klassen 5, 6 und 8 machten sich freiwillig in ihrer Freizeit daran, das Geheimnis der Bläschen, auch Bubbles genannt, zu erforschen.

Einen besonderen Aha-Effekt gab es, als der falsche Kaviar nicht mit Fruchsaft, sondern Blaukrautextrakt gefüllt wurde: Die Perlen änderten in Farbe, je nachdem, ob man sie in ein mehr oder weniger saures Getränk gab. Die Ergebnisse der Experimente wurden von den Schülern mit Fotos, Skizzen, Diagrammen und Tabellen dokumentiert und vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung bewertet.

Für ihre Dokumentationen wurden die jungen Forscher von Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle mit einer Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme ausgezeichnet. 15 der Nachwuchswissenschaftler überzeugten die Jury in München so, dass sie das Spitzenprädikat "Teilnahme mit großem Erfolg" erreichten: Die drei 8. Klässler, zwei 6. Klässler und zehn 5. Klässler erhielten dafür neben den Urkunden einen kleinen Sachpreis.

Die Urkunden wurden allen 35 Forschern von Christine Kreß überreicht und die Preisverleihung mit einer kleinen Knallgasexplosion im Ballon gebührend gefeiert. red