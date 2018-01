Kauerndorf besteht auf einer Ortsumgehung

Die Stellungnahme der Gemeinde Ködnitz zum Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030, der auch die Ortsumgehung B 289 in Kauerndorf zum Inhalt hat, wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Bürgermeister Stephan Heckel-Michel (CSU) gab das Schreiben vom 26. April 2016 an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bekannt.

Dabei wurde zunächst festgestellt, dass sich im knapp 15 Kilometer langen Streckenzug der B 289/B 303 "Kulmbach - A 9 (AS Bad Berneck/Himmelkron)" nach Fertigstellung der Ortsumgehung Untersteinach nur noch die Ortsdurchfahrt Kauerndorf befindet, für die aber nach dem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss Baureife besteht. Dieser Beschluss wurde von keiner Seite beklagt.



19 000 Fahrzeuge

In dem Brandbrief an das Bundesministerium fordert die Gemeinde Ködnitz nachdrücklich die Aufnahme der Maßnahme "Ortsumgehung Kauerndorf" in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030.

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Der Durchgangsverkehr auf der B 289 in Kauerndorf beträgt nach einer im Jahr 2014 durchgeführten Zählung rund 19 000 Kfz/24 h. Die Ortsdurchfahrt Kauerndorf ist in Teilbereichen eng und unübersichtlich. Absolut unzureichende Sichtverhältnisse herrschen an der Einmündung St 2182 / B 289. Die Einbiegevorgänge bergen ein erhebliches Gefährdungspotenzial. Vorhandene Zwangspunkte lassen eine Entschärfung vor Ort nicht zu."

Es wird in dem Schreiben auch angeführt, dass es bei der Einmündung der Staatsstraße in die Bundesstraße immer wieder zu größeren Rückstaus auf der Staatsstraße kommt.



Klare Haltung

Dies führe vor allem bei dem in diesem Bereich liegenden Bahnübergang zu einer erheblichen Gefährdung.

Ob sich diese Situation bei einer Verampelung der Kreuzung ändern würde, wird als fraglich beurteilt, da die rund 3000 Fahrzeuge pro Tag auf der Staatsstraße in die mit über 19 000 Fahrzeugen täglich befahrenen Bundesstraße eingebunden werden müssten. Die Ortsdurchfahrt Kauerndorf stellt nach Meinung der Gemeinde Ködnitz einen Engpass beziehungsweise ein Nadelöhr dar.

Um die Verkehrsprobleme in und um Kauerndorf dauerhaft und nachhaltig zu lösen, wird die Realisierung der Ortsumfahrung Kauerndorf für zwingend erforderlich gehalten. Die Gemeinde Ködnitz stellt dazu unmissverständlich klar: "Die Gemeinde Ködnitz und deren Bürgerinnen und Bürger nehmen es nicht hin, dass sie aufgrund dieser Tatsachen, die sich nicht zu vertreten haben, nochmals Jahre auf die Umgehung der B 289 in Kauerndorf warten sollen. Im Rahmen einer Planfeststellung wird die Planung erstellt und die erforderlichen Kosten hierfür ermittelt. Der Planfeststellungsbeschluss vom 24. Juli 2009 bedeutet Baureife. Was soll jetzt die Untersuchung nach weiteren Alternativen, die im Rahmen der Raumordnung bereits durchgeführt wurden?"



Hilfe von Zeulner?

Die Gemeinden Ködnitz und Untersteinach haben einer Teilung der Gesamtmaßnahme Umgehung B 289 in zwei Finanzierungsabschnitte nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass nach Durchführung des ersten Bauabschnitts mit der Umgehung von Untersteinach der zweite Bauabschnitt mit der Umgehung Kauerndorf unmittelbar folgt.

Eine Einstufung des zweiten Abchnitts im weiteren Bedarf des Verkehrswegeplans 2030 würde dagegen den Baubeginn vor 2030 ausschließen. Wie Bürgermeister Stephan Heckel-Michel feststellte, habe sich auch die Gemeinde Untersteinach gleichlautend an der Bundesverkehrsministerium gewandt.

Derzeit werde über die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner geprüft, ob man bei der Obersten Baubehörde vorsprechen könne.

Für Willi Kolb (SPD) war es nicht nachvollziehbar, dass in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen eine Ortsdurchfahrt plötzlich in den Vordringlichen Bedarf kommt, die fast doppelt so hohe Kosten wie Kauerndorf verursacht: "Wir sind hier einfach auf einem Abstellgleis und man kann sich ausrechnen, wo das Geld hinfließt."