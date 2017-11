Katharina Lorenz ist 90

Katharina (Tina) Lorenz hat bei guter körperlicher und geistiger Gesundheit ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin ist eine geborene Grau aus Hagenbach.

Sie war als junges Mädchen im damaligen Parkhotel in Muggendorf als Zimmermädchen beschäftigt. Im Trachtenverein lernte sie ihren späteren Ehemann, Hans Lorenz, kennen, den sie 1953 heiratete. Fortan lebte sie in Muggendorf, wo das Ehepaar mit Bruder Fritz Lorenz im Wiesentweg ein Haus baute. Das Ehepaar hatte selbst keine Kinder, wird jedoch von Patin Hildegard liebevoll betreut. Die Jubilarin ist verwitwet und wohnt seit annähernd einem Jahr im Haus Martin Luther in Streitberg.

Zum Wiegenfest gratulierte eine große Verwandtschaft. Für den Markt Wiesenttal überbrachte Zweiter Bürgermeister Gerhard Kraus (BGS), für den Landkreis Forchheim der stellvertretende Landrat Otto Siebenhaar (FW) Glückwünsche.