Beginn Karl-Heinz Eppelein gehörte dem Stadtrat ab 1984 an; er war Dritter Bürgermeister von Oktober 1998 bis April 2002 und Zweiter Bürgermeister von Mai 2002 bis April 2014. Als CSU-Fraktionsvorsitzender fungierte er von 1993 bis 1998.



Gremien Er war Mitglied im Finanz- und Hauptausschuss von 1984 bis 2008 sowie von 2014 bis heute und im Bau- und Umweltausschuss von 2008 bis 2014. Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss hatte er von 1984 bis 2008. Zudem war er Sprecher in der Interfraktionellen Arbeitsgruppe Sport. Seit 2002 gehörte er dem Werkausschuss, den Aufsichtsräten Stadtwerk GmbH und SIN/Rechenzentrum an.



Er engagierte sich als Vorsitzender der Lebenshilfe Haßberge von 1999 bis 2006 und als Kreisrat im Kreistag Haßberge von Dezember 2007 bis April 2008.