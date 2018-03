Kappenbergers Tor beschert den Dreier

Der TSV Sonnefeld hat die richtige Reaktion nach der ärgerlichen Heimniederlage vom letzten Wochenende gezeigt: Mit einer sehr kampfstarken und am Ende auch cleveren Leistung entführte die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Renk einen Dreier aus Bamberg.

Bei der Bayernliga-Reserve von DJK Don Bosco Bamberg reichte ein Treffer von Youngster Louis Kappenberger zum verdienten Sieg. Der Neuling ist damit absolut auf Kurs.



DJK Dons Bosco Bamberg - TSV Sonnefeld 0:1 (0:1): In der Partie der beiden Aufsteiger spielte sich das Geschehen in den Anfangsminuten meist im Mittelfeld ab. Mit zunehmender Spieldauer kam die gute Gästemannschaft stärker auf und wurden dafür belohnt: Der agile Tayfun Peker kam zum Schuss Torwart Stefan Kraus konnte diesen gerade noch abwehren, aber der Abpraller landete genau vor den Füßen von Louis Kappenberger, der den Ball aus zehn Metern in die Maschen drosch (38.).

Don Bosco hatte in der ersten Hälfte keine nennenswerte Torchance zu verzeichnen und zu wenig Ideen im Spielaufbau. In der 61. Minute schwächten sich die Gäste per Ampelkarte für Kapitän Sebastian Kunick. Es dauerte lange, bis die DJK zu Torchancen kam und einen geordneten Spielaufbau erzeugten.

Phasenweise erkannte man die Mannschaft nicht mehr gegenüber den vergangenen Spielen. Erst in der Schlussphase kam die DJK zu guten Chancen und bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf.

Nach einer Ecke von Johannes Rosiwal kam Marco Schmitt freistehend zum Kopfball, aber der Ball landete genau in den Armen von Torwart Patrick Jauch (85.). Don Bosco hatte zu viele Fehler und Ballverluste und kam nicht richtig in die Begegnung. Die Gäste spielten dagegen clever und routiniert.



TSV Marktzeuln - TSV Schammelsdorf 2:1: Die 165 Zuschauer sahen eine enge Begegnung mit letztendlich Marktzeuln als verdientem Sieger. Nach herrlichem Doppelpass mit Jahn traf Yesurajah zum vielumjubelten 1:0 (44.). und Florian Rauch gelang in der 85. Minute mit einer Direktabnahme aus 25 Metern der goldene Schuss zum 2:0. Ohland 2:1-Anschlusstreffer kam zu spät. db