Kanzlerin und schwedisches Königspaar besuchen Wagner-Festspiele

Am 25. Juli hebt sich am Grünen Hügel in Bayreuth der Vorhang für die Festspielsaison. Zum Auftakt werden die Festspielleitung und Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur begrüßen können. Auf die Besucher der Premierenvorstellung wartet die Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg".

Die Liste der Premierengäste wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel angeführt. Die Kanzlerin gehört bereits seit vielen Jahren zu den treuen Festspielgästen. Auch der Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, hat sein Kommen angekündigt. Erstmals werden Schwedens König Carl Gustav und Königin Silvia die Bayreuther Festspiele besuchen. Der Präsident der Slowakischen Republik, Andrej Kiska, wird ebenfalls zur Premiere erwartet.

Die Bundespolitik wird unter anderem von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, Umweltministerin Barbara Hendricks, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, vertreten. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, hat ebenfalls ihr Kommen angekündigt.

Die bayerische Landespolitik zeigt in Person von Ministerpräsident Horst Seehofer sowie mehrerer Staatsminister und Staatssekretäre Flagge. Erwartet werden der Leiter der Staatskanzlei, Marcel Huber, Europaministerin Beate Merk, Innenminister Joachim Herrmann, Justizminister Winfried Bausback, Kultusminister Ludwig Spaenle, Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, Umweltministerin Ulrike Scharf, Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, Sozialministerin Emilia Müller und Gesundheitsministerin Melanie Huml. Auch das Präsidium des Bayerischen Landtags mit Präsidentin Barbara Stamm sowie den vier Vizepräsidenten Reinhold Bocklet, Peter Meyer, Inge Aures und Ulrike Gote wird die Premierenaufführung besuchen.

Auch die Schar der sonstigen Premierenäste weist viele prominente Namen auf: Neben Fürstin Gloria von Thurn und Taxis werden unter anderem der bekannte Fernseh-Journalist Claus Kleber, die Schauspielerinnen und Schauspieler Michaela May, Udo Wachtveitl, Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer, Francis Fulton-Smith, Günter Maria Halmer und Ina Weisse sowie der Regisseur Hans-Jürgen Tögel und der langjährige Intendant der Luisenburg-Festspiele Michael Lerchenberg erwartet. red