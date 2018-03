Julia Barth gewinnt drei Titel

Bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Würzburg haben die 20 Aktiven der SG Bamberg 20 Medaillen gewonnen und sich damit im Mittelfeld der großen Konkurrenz platziert: 84 Vereine schickten 641 Sportler nach Unterfranken, um die Titelträger in den Jahrgängen 1999 bis 2006 sowie bei den Junioren (1997/98) zu ermitteln. Aus Bamberger Sicht stand die Meisterschaft ganz im Zeichen des Umbruchs: Während viele Aktiven der ersten Mannschaft, die ansonsten im Fokus stehen, nicht am Start waren beziehungsweise nicht mehr startberechtig waren, traten die jungen Nachwuchsschwimmer insbesondere der Leistungsgruppe 4 unter Leitung von Hanna Krauß aus dem Schatten der großen Namen und ließen Hoffnung für die Zukunft aufkommen.

Zur erfolgreichsten Bamberger Starterin mauserte sich mit Julia Barth (Jahrgang 2006) eine der jüngsten Schwimmerinnen im Team der SGB: Sie erzielte bei ihren acht Starts fast ausschließlich Bestzeiten und durfte sich über die Goldmedaille über 100 m Freistil (1:12,46 Min.), 200 m Freistil (2:36,61 Min.) und 400 m Freistil (5:30,43 Min.) freuen. Über 200 m und 400 m Freistil nimmt Julia Barth derzeit Rang 1 in der deutschen Bestenliste ihres Jahrgangs ein. Als Vierte verpasste sie das Podium über 200 m Lagen (3:00,76 Min.) und 200 m Rücken (3:04,21 Min.) nur knapp. Zudem erreichte sie Platz 1 beim Sonderpreis für die punktbeste Leistung in ihrem Jahrgang.

Ihre Zwillingsschwester Anna Barth durfte sich bei ihren acht Auftritten nicht nur über vier Medaillen, sondern auch über acht neue Top-Zeiten freuen. Bayerische Vizemeisterin wurde sie über 100 m Brust (1:31,98 Min.) und 200 m Brust (3:16,82 Min.), den dritten Platz belegte sie über 200 m Lagen (3:00,54 Min.) und 200 m Rücken (3:01,23 Min.). Die beiden Schwimmerinnen schafften mit ihren Leistungen zudem den Sprung in den D-Kader des Bayerischen Schwimmverbandes.

Für Simon Wicht (1999), dreifacher Titelträger des Vorjahrs, wurde die Meisterschaft zum Geduldsspiel: Erst bei seinem siebten Start sollte es klappen mit dem ersehnten Gold: Platz 1 im 50-m-Rücken-Sprint (28,04 Sek.). Bei seinen anderen sechs Rennen zeigte er ebenfalls starke Leistungen und durfte sich über vier Silber- und zwei Bronzemedaillen freuen. Bayerischer Vizemeister wurde er jeweils über 100 m (59,16 Min.) und 200 m Schmetterling (2:10,75 Min.) sowie 100 m (1:02,02 Min.) und 200 m Rücken (2:14,49 Min.). Bronze gab es für den 17-Jährigen über 50 m Schmetterling (26,59 Sek.) und 100 m Freistil (55,22 Sek.).

Fabienne Wenske (2004), die wegen einer Unterarmfraktur eine fast zweiwöchige Trainings-pause hatte einlegen müssen, durfte sich über drei Medaillen freuen. Silber gewann sie über 200 m Lagen (2:37,36 Min.), Bronze über 100 m (1:04,64 Min.) und 200 m Freistil (2:20,46 Min.). Brustspezialist Christopher Weidner (2005) erkämpfte sich jeweils in neuer Bestzeit Silber über 200 m Brust (3:09,55 Min.) und Bronze über 100 m Brust (1:28,89 Min.).

Moritz Buchstädt (2003) schwamm mit neuem persönlichem Rekord zu Silber über 200 m Schmetterling (2:39,17 Min.). Sprintspezialist Martin Spörlein (1997) konzentrierte sich auf die 50 m Freistil und wurde mit Silber belohnt (24,43 Sek.). Nikita Bergmann (2005) verpasste zweimal als Vierte über 100 m (1:31,13 Min.) und 200 m Brust (3:14,51 Min.) das Podest knapp. Justus Behrmann überzeugte mit fünften Plätzen über 100 m (1:13,89 Min.) und 200 m Brust (2:38,57 Min.).

Leonard Maex (2005), Leila Jafoui (2004) und Pauline Söderholm (2004) erzielten bei ihrem Debüt bei den "Bayerischen" ausschließlich Bestzeiten und platzierten sich im Mittelfeld. Ebenfalls Plätze im Mittelfeld erreichten Luisa Christa (2002), Anna Herrmann (2000), Kai Kisberi (1998), Dorothea Rupprecht (2001) und Corina Schwandner (2000). Im Rahmen des Wettbewerbs wurden zudem die Teilnehmer des Landesvielseitigkeitstests (LVT) geehrt. Die Ergebnisse des LVT werden über verschiedene Faktoren wie körperliche Eignung, Technikbeherrschung, Grundschnelligkeit und Schwimmleistung, Beweglichkeit sowie athletische Fähigkeiten ermittelt. Zweite in ihren Jahrgängen wurden Julia Barth, Christopher Weidner und Fabienne Wenske. Auf Rang 3 kamen Leonard Maex und Anna Barth.

Während für den Großteil des Bamberger Schwimmteams nun die Sommerpause ansteht, werden am kommenden Wochenende noch sechs Aktive bei den bayerischen Freiwassermeisterschaften im Wörthsee starten. Anfang September geht es dann ins Aufbautrainingslager nach Innsbruck in die "Olympia-World". pkl