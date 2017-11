Jugendliche geschlagen

Nach einem tätlichen Übergriff am frühen Freitagmorgen im Bamberger Bahnhof hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Zwei 19-Jährige erlitten bei dem Angriff Verletzungen. Kurz nach Mitternacht trafen die 19-Jährige und ihr gleichaltriger Begleiter am Bahnsteig hinter dem dortigen Schnellrestaurant auf eine Gruppe von Jugendlichen.



Mit Tritten attackiert

Zunächst gingen von der Gruppe nach Angaben der Polizei verbale Provokationen aus. Im weiteren Verlauf wurde zunächst der 19-Jährige am Kopf verletzt und als er zu Boden ging auch noch mit Tritten attackiert.

Als seine Begleiterin schlichtend eingreifen wollte, schlug eine Jugendliche aus der Gruppe der jungen Frau mehrfach ins Gesicht, so dass deren Brille zu Bruch ging. Anschließend flüchteten die Angreifer über den Treppenabgang in Richtung Brennerstraße. Durch den Angriff erlitten die beiden 19-Jährigen Verletzungen. Bei der Gruppe soll es sich um sechs bis acht Jugendliche handeln, die aufgrund ihres Dialektes wohl aus dem Raum Bamberg stammen. Unter ihnen befanden sich auch mehrere Mädchen.



Blonde kurze Haare

Die beiden Schläger können wie folgt beschrieben werden: männlich, um die 16 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 Meter groß, blonde, kurze Haare, bekleidet mit hellgrauem Pullover mit der Aufschrift "ARMY"; weiblich, etwa 17 bis 18 Jahre alt, schlank, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, dunkelhäutig, lange, dunkle Haare, bekleidet mit blauer Jeans und hellgrauem Pullover.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu dem Übergriff aufgenommen und bittet unter Tel. 0951/9129-491 um Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung sowie zu den Tatverdächtigen. red