Jürgen Ganzmann in der Jury

Unter dem Motto "Ländliche Räume: produktiv und innovativ" hatte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gemeinsam mit Partnern wie dem Städte- und Gemeindebund und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks zur nunmehr sechsten Runde des Wettbewerbs "Menschen und Erfolge" eingeladen.

Gesucht wurden zukunftsweisende Projekte in ländlichen Räumen, die einen Mehrwert für die Entwicklung der Kommune bzw. der Region darstellen. Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig, sei es durch Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen oder durch lokale Ressourcen und Potenziale nutzende wirtschaftliche Unternehmungen. Ebenso preiswürdig ist die Schaffung neuer Infrastrukturen im Rahmen der Daseinsvorsorge, hierbei sind unter anderem der ÖPNV und schnelles Internet zu nennen.

Ausgezeichnet wurden acht Preisträger aus den Themenbereichen Arbeitsplatzgewinnung, nachhaltiges Wirtschaften und Standortbelebung. Jürgen Ganzmann wurde als Geschäftsführer der WAB Kosbach in die diesjährige namhafte Jury berufen, die kürzlich in Berlin tagte. 2015 war die WAB Kosbach selbst einer der Preisträger. Sie wurde für ihr Konzept ausgezeichnet, mit dem Menschen mit psychischen Erkrankungen, langzeitarbeitslose Menschen sowie Asylbewerber in die Gesellschaft integriert werden. red