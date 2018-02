Johann Gründel wurde 80

Ein volles Haus, das die Wertschätzung von Johann Gründel aus Frauendorf zeigt, gab es zu seinem 80. Geburtstag.

Der Jubilar wurde in Frauendorf als jüngstes von drei Kindern geboren, ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er übernahm die Landwirtschaft seiner Eltern, die er später als Nebenerwerbslandwirt weiterführte. 1963 heiratete er seine Margarete, geborene Krapp, aus Köttel, die ihm drei Knaben schenkte. Er arbeitete als Milchfahrer in Staffelstein und als Kraftfahrer bei der Firma Neupert in Kaider.

Bis zu seiner Rente arbeitete er in der Kurklinik Schwabthal. Seine Leidenschaft war das Angeln und seine Fischweiher. Seine, im selbstgebauten Räucherofen geräucherten Forellen, waren im ganzen Kreis beliebt. Auch das Vereinsleben gestaltete er mit. Lange Jahre war er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatgemeinde, 50 Jahre beim Obst- und Gartenbauverein und in der Soldatenkameradschaft Schwabthal-Frauendorf. Im Sportangelclub Bad Staffelstein und beim Schwabthaler SV war er Gründungsmitglied. Im CSU-Ortsverband ist er schon über 40 Jahre Mitglied. Über 30 Jahre übte er das Amt des Messner in der St.-Ägidius-Kirche in Frauendorf aus. Stolz berichtete er, dass dieses Amt schon über 100 Jahre in den Händen der Familie Gründel liege. Von 1972 bis 1976 an war er Mitglied im Gemeinderat Frauendorf. Nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Schwabthal leitete er bis zur Eingemeindung 1978 nach Bad Staffelstein die Geschicke der Lautergrund-Gemeinden mit.

Neben vielen Nachbarn und Freunden gratulierten der Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein, Jürgen Kohmann (CSU) und alle Vereine, bei denen Johann Gründel Mitglied ist. Pfarrer Georg Birkel gratulierte und dankte dem Jubilar für seine langjährige Arbeit in der Kirche. Hartmut Klamm