Joachim Stark führt den Eltmanner CSU-Ortsverband

Einen Generationswechsel gab es bei den Neuwahlen des CSU-Ortsverbandes Eltmann. Der bisherige Vorsitzende und Stadtrat Bruno Wittig legte sein Amt nach zwölf Jahren in jüngere Hände. Neuer Vorsitzender wurde Joachim Stark; zu seinen Stellvertretern wurden Michael Werb und Elvira Sieper gewählt, zum Schatzmeister Günther Werb und zur Schriftführerin Birgit Krönert.

Der bisherige Vorsitzende Bruno Wittig ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die Aktivitäten und Veranstaltungen für die Mitglieder ein. Glücklicherweise habe der Ortsverband in den letzten beiden Jahren ohne Wahlkämpfe die Parteiarbeit erledigen können. Die CSU habe aber nicht ausgeruht und immer wieder versucht, Mitglieder und Freunde auf dem Laufenden zu halten. Die Flüchtlingssituation habe auch in Eltmann Emotionen verursacht, sei aber gut gemeistert worden.

Die Demokratie, so Bruno Wittig, lebe von der Mitwirkung der Bürger, besonders an der Basis von Mensch zu Mensch. Die Bürger könnten gerade hier ihre Meinung und Sorgen zum Ausdruck bringen und die CSU habe dazu Ansprechpartner in den Stadträten, beim Bürgermeister und den Abgeordneten. "Haben Sie den Mut, auch mal zu sagen, was Ihnen nicht passt, was Ihnen missfällt, was Ihnen am Verhalten beziehungsweise dem Erscheinungsbild unserer politischen Vertreter unangenehm auffällt", appellierte er.

Auf Eltmann eingehend, wies Bruno Wittig darauf hin, dass die Halbzeit der Legislaturperiode erreicht sei. Er kündigte an, dass er kein Stadtratsmandat mehr anstrebe. Aus dem Grund sei es sinnvoll, das Amt als CSU-Ortsvorsitzender nicht erst kurz vor der Wahl, sondern jetzt in jüngere Hände abzugeben. Er dankte für die große Unterstützung während seiner Amtszeit.

Der Wechsel vollzog sich bei den Neuwahlen des 79 Mitglieder starken Ortsverbandes in großer Einmütigkeit. In die Vorstandschaft wurden weiterhin berufen: Franz Rebhan, Peter Rebhan, Carsten Stöcker, Georg Schwemmlein, Sabine Steinhäuser und Martin Gehring. Kassenprüfer wurden Günther Hofmann und Jens Witthüser.



Lob vom Landrat

Landrat Wilhelm Schneider würdigte den scheidenden Vorsitzenden Bruno Wittig für seine engagierte Vorstandstätigkeit. Er wünschte der neuen Vorstandschaft um Joachim Stark viel Erfolg für die künftige Arbeit. Schneider zog für seine Arbeit eine Halbzeitbilanz (siehe Berichte auf der Seite 9). Sein Fazit fiel positiv aus. Man habe viel erreicht, sagte er. "Dabei kann ich mich auf einen guten Kreistag stützen, der sachbezogen arbeitet und die große Politik meist außen vor lässt."

Er brachte Themen wie Asyl zur Sprache. "Die Probleme bei uns im Landkreis waren überschaubar und wir haben sie gut gemeistert, weil wir auf die dezentralen Lösungen setzten und 21 Kommunen sich bei der Aufnahme beteiligten. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre dies aber nicht möglich gewesen", lobte Schneider.

Sehr dankbar zeigte sich der Landrat über die Jugendeinrichtung Sankt Josef in Eltmann mit seinem Leiter Martin Gehring. "Ihr habt uns immer sehr unterstützt und in der Spitze waren 50 von 80 unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen bei euch sehr gut untergebracht und ihr habt auch niemanden abgewiesen. Dies unterstreicht die sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt (Jugendamt) und der Einrichtung vor Ort", betonte Schneider. gg