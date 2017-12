Jede Menge Ferienspaß für 4 Euro

Er ist ein "Muss" unter den Bamberger Ferienangeboten: der Ferienpass von Stadt und Landkreis Bamberg. Die Ausgabe 2017 stellten jetzt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Landrat Johann Kalb (CSU) im Rathaus am Maxplatz vor.

Das bayernweit in 89 von 93 Gebietskörperschaften angebotene Gutscheinheft bietet Kindern und Jugendlichen wieder zahlreiche Ermäßigungen und Befreiungen von Eintrittspreisen während der Sommerferien in der Region Bamberg und darüber hinaus. Der Verkaufspreis beträgt unverändert seit über zehn Jahren 4 Euro. Wer alle Gutscheine in Anspruch nimmt, kann rund 140 Euro sparen. Der Ferienpass fasst über 100 Gutscheine, die es ermöglichen, dass Kinder auch alleine die eine oder andere Aktion besuchen können und mit Gleichaltrigen zusammentreffen und gemeinsam etwas erleben können.

Der Ferienpass ist vor über 20 Jahren nach vielen Überlegungen und Absprachen gemeinsam von den Jugendpflegern aus Stadt und Landkreis ausgegeben worden. Diese Zusammenlegung ist damals als vorbildhaft auf der Ebene Bayerns vom Bayerischen Jugendring ausgezeichnet worden und habe sich auch bewährt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.



Auflage: 7500

Die Auflage beträgt seit Jahren stabil 7500 Stück. Die in den Vorjahren erarbeitete Angebotspalette orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen.

Nach wie vor sind die Ausflugsziele in die Fränkische Schweiz sowie die Freizeitparkbesuche seit Jahren die begehrtesten Angebote. Der Rücklauf der Gutscheine von Höhlen, Minigolfbahnen und (Hallen-)Bädern ist beachtlich.

Erhältlich ist der Ferienpass im Stadtjugendamt (Rathaus Geyerswörth, Zimmer 2), an den Infotheken im Rathaus sowie im Landratsamt, bei den Gemeindeverwaltungen, in den Filialen der Sparkasse Bamberg, bei der VR Bank Bamberg e.G. mit allen Geschäftsstellen und Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach, in Dynamos Infoladen und beim Kreisjugendring. Kinderreiche Familien erhalten den dritten und jeden weiteren Ferienpass kostenlos bei den Verkaufsstellen in der Stadtverwaltung bzw. den Gemeindeverwaltungen.

Das Plakat zum Ferienpass wurde wieder in Kooperation mit der Berufsschule II gestaltet. Siegerin war diesmal Eva Raab, Auszubildende im zweiten Lehrjahr bei der Mediengruppe Oberfranken. red