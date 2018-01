"Jawort" vor 50 Jahren

Die "Fahrrad-Hempflings", wie Hannelore und Georg Hempfling liebevoll in Stadtsteinach genannt werden, feierten im Kreise ihrer Familie goldene Hochzeit.

"Wir haben uns vor 50 Jahren auch bei schönem Wetter hier in der Pfarrkirche St. Michael das Jawort zum Bund fürs Leben gegeben", erzählte das Goldpaar nach der Dankmesse im Gotteshaus beim anschließenden gemeinsamen Essen im Gasthof "Frankenwald". Die Ehe ist mit den beiden Töchtern Bianca und Sonja gesegnet - das Familienglück macht Enkelin Mina perfekt.

Für die Kirche gratulierte Pater Firmin Azalekor zur goldenen Hochzeit. Die Glückwünsche der Stadt Stadtsteinach und ihrer Bürgerschaft sprach Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD) zum Ehejubiläum aus. Auch Landrat Klaus Peter Söllner (FW) ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen, um Hannelore und Georg Hempfling zu beglückwünschen.



18 Jahre im Stadtrat aktiv

Georg Hempfling engagierte sich lange Jahre in der Kirchenverwaltung der Pfarrei St. Michael und diente seinen Mitbürgern zudem 18 Jahre als Stadtrat, in denen er viele Projekte wie den Bau des Senioren- und Pflegeheimes St. Marien, den Bau der Steinachtalhalle mit Bundeskegelbahn und die Marktplatzsanierung mit vorbereitete und umsetzte. Seine

Seine Ehefrau kümmerte sich um Familie und Garten - arbeitet in der evangelischen Kirchengemeinde mit und singt im Kirchenchor. Klaus-Peter Wulf