Jäger: "Staatliche Stellen setzen sich über Gesetze hinweg"

Zum Artikel: "Jagdfrevel oder Notwendigkeit" (FT vom 30. Januar 2017) zur Kontroverse rund um die Jagd am Edelmannsberg nimmt die Kreisgruppe Bamberg im Bayerischen Jagdverband nun in einer Pressemitteilung Stellung.

Dem Verein der Bamberger Jäger sei es ein großes Anliegen, so Klaus Teufel, Erster Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Bamberg e. V., auf Folgendes hinzuweisen: Die Jäger des bayerischen Jagdverbandes jagen nachhaltig im Sinne des Gesetzes, das heißt "wir bemühen uns, gemäß Art. 1 des bayerischen Jagdgesetzes, einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem ausgewogenen Verhältnis zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten". Dabei helfe den Jägern der Abschussplan, der sich am Vegetationsgutachten orientiert. Wenn, so wie Forstbetriebsleiter Stephan Keilholz argumentiere, der Verbiss im Revier Edelmannsberg zu hoch war, so sei der gesetzlich vorgeschriebene Weg eindeutig geregelt: Dem tatsächlichen Abschuss habe immer der ordnungsgemäße Antrag auf Erhöhung des Abschussplanes vorauszugehen.

Auch wenn es hehre Ziele gewesen sein mögen (Klimawandel, Naturverjüngung etc.), die die Verantwortlichen bei den Bayerischen Staatsforsten dazu veranlassten, den Abschussplan zu missachten und Schonzeitregelungen zu ignorieren, schmerze das die Jäger, berichtet Klaus Teufel in der Stellungnahme: "Wirklich erschüttert sind wir jedoch angesichts der Unbekümmertheit, mit der sich selbst staatliche Stellen über die Gesetze hinwegsetzen. Gesetze gelten entweder für alle oder für niemanden mehr. Anders gefragt: Wie möchte der Staat die Achtung seiner Regeln von den Bürgern weiterhin einfordern, wenn sich selbst seine Beamten nicht mehr daran halten?" red