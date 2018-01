JU möchte endlich einen konkreten Plan

Bereits im Frühjahr 2014 hat die Junge Union Neustadt ein Gesamtkonzept für die Freisportanlage gefordert, da bereits damals zu befürchten war, dass sich am Gesamtzustand der Anlage nichts verbessern würde. Die Beschwerden bei den letzten Bürgerversammlungen zeigten, dass die Sorgen der JU berechtigt waren, heißt es in einer Pressemitteilung. JU-Vorsitzender Dominik Heike sieht daher dringenden Handlungsbedarf. "Die Stadt muss jetzt prüfen, welche Kosten auf sie zukommen und wie man die FSA für die nächsten Jahrzehnte aufstellen möchte. Ein Gesamtkonzept ist dabei der einzig richtige Schritt für eine zukunftsfähige Ausrichtung der Sportanlage. Jeder weitere Zeitverlust geht alleine auf Kosten der Neustadter Vereine und Sportler", so Heike. In diesem Zusammenhang könnte gleichzeitig geprüft werden, ob der vom OB gewünschte Kunstrasenplatz in Neustadt verwirklicht werden kann. "Es ist schon erstaunlich, wie schnell man eine Idee umsetzen kann, wenn man es ernst meint. Das kleinere Rödental hat es jedenfalls vorgemacht. Man sollte sich daher mit den Vereinen zusammensetzen, ob ein solcher Platz gewünscht ist, und wenn dies der Fall ist, umgehend klären, welche Fördergelder und Möglichkeiten der Umsetzung für Neustadt bestehen", so Heike. Für den Fall, dass eine Umsetzung nicht möglich ist, schlägt die JU Neustadt eine alternative Förderungsmöglichkeit für die Neustadter Vereine vor.

Sebastian Hofmann, stellvertretender Ortsvorsitzender, sieht eine finanzielle Unterstützung für Vereine, die den Kunstrasenplatz in Rödental nutzen wollen, als eine Option. "Sollte der Hartplatz für die Vereine nicht zur Verfügung stehen, kann die Stadt im Rahmen einer erhöhten Sportförderung sich an den Mehrkosten für die Vereine beteiligen. So würde garantiert werden, dass die Sportausübung für die Neustadter Vereine auch im Winter gesichert ist." red