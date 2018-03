Eine Mezzosopranistin, ein Tenor und eine Pianistin laden zu einem unvergesslichen Abend im Stil des New Yorker Broadways voller Glanz und Glamour ein. Am Samstag, 29. April, 20 Uhr erwarten Marie Giroux, Joseph Schnurr und Jenny Schäuffelen im Rathaussaal der Stadt Neustadt ihr Publikum. Das Trio will den Gästen die schönsten Hits des Musicals zu Füßen legen, mit einer Prise Humor, fachkundigen Anekdoten und überraschenden Hintergründen.



Unwiderstehlich bunt

International bekannte Hits aus "Cats", "Phantom der Oper", "Elisabeth", "Les Misèrables", "West Side Story" und vielen anderen weltberühmten Shows... "Sie können ruhig schwach werden und dieser musikalischen Versuchung gänzlich ohne Reue nachgeben!", heißt es in einer Pressemitteilung zur Einladung zu diesem Konzert. Von den Ursprüngen des Musicals bis zu dem modernsten Werk male das Trio einen unwiderstehlich bunten musikalischen Bogen, mal leise und liebevoll, mal lebendig und schwungvoll. Die Zuhörer würden dabei en passant mehr über die Risiken der Audienz des Komponisten Leonard Bernstein bei Papst Paul IV erfahren und über die Haustiere und die Hausdame seines Kollegen Andrew Lloyd Webber, denen doch ganz entscheidende Einflüsse auf das Werk zugebilligt werden müssen. Und über die Unverwüstlichkeit des Mutterwitzes von Cole Porter.



Viel Gefühl

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Man könnte mit Fug und Recht von einem taschentuchträchtigen Spektakel sprechen, da nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass Sie von Ihren Emotionen überrollt werden. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend im Stile des New Yorker Broadways und des Londoner West Ends, nicht zu vergessen Paris und Wien, einen Abend voller Glanz und Glamour!"

Eintrittskarten für die Veranstaltung am 29. April gibt es im Neustadter Rathaus - Bürgerservice. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Restkarten, soweit verfügbar an der Abendkasse, gibt es für 12 Euro. kst