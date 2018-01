Leserbrief zur Schleuse 94:



Die Schleuse 94 ist wieder "erlebbar". Ist das nicht großartig? In nur maximal 10 Jahren Bauzeit. Unglaublich, denn damit hat man nicht länger gebraucht als die Erbauer des Originals vor 180 Jahren. Und das für gerade mal 800 000 Euro, die man heutzutage mit Sicherheit weder kulturell noch sozial sinnvoller anlegen hätte können.

Dass die Schleuse 94 zwar keine Schleusenfunktion mehr hat, seitdem der Ludwig-Main-Donau-Kanal vor rund 70 Jahren aufgelassen wurde, also lediglich eine "Sodaschleuse" ist, die nur "so dasteht", ist absolut bedeutungslos, könnte sie doch bald zu einem überregionalen Touristenmagnet werden.

Ob dieses "herausragende Denkmal der deutschen Industriegeschichte" als eines der sicher nicht geringsten Hinterlassenschaften des "Schleusenludwigs (I.)" jemals die Attraktivität der Baudenkmäler seines Enkels, des "Schlösserludwigs (II.)" erlangen wird, darf jedoch ohne Pessimismus infrage gestellt werden - auch wenn die Abbildung, die die Herren Pfister und Schwarzmann beim Durchschreiten zeigt, geradezu an antik-architektonische Meisterleistungen wie das Löwentor in Mykene erinnert. Ich kann es kaum erwarten, bis die darin erfahrenen Forchheimer den Sand vor dem Erlanger Schloss (am Ende der Strandsaison) an die Schleuse 94 schaffen.

Nicht auszudenken die Events, die sich organisieren ließen, mit oder ohne Wasser zwischen den Schleusentoren: Beachvolleyballturniere, kurz Schleusballturniere, Miss- Beach- bzw. Miss-Schleusen-wahlen oder - was am 5. Juli ebenfalls im FT zu lesen war -

einen "European-Schleusenface-Contest" um den Titel des schönsten Schleusengesichts. Auch "Schleusen-Kammer"-Spiele fielen mir ein.



Erwin Brug

Ebermannstadt