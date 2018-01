Ins Gefängnis

Ein mit Haftbefehl gesuchter 33-jähriger Wohnsitzloser ging Fahndern der Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag ins Netz. Bei der Kontrolle eines VW-Sharan an der Autobahnausfahrt Pegnitz saß der 33-Jährige auf dem Beifahrersitz.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Geldstrafe wegen eines Drogendeliktes verhängt worden war. Der Mann kam laut Polizei in die Justizvollzugsanstalt nach Bayreuth. red