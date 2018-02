Infos für Vermieter

Der ehrenamtliche Helferkreis Asyl Ebenhausen veranstaltet am Dienstag, 21. März, im Nebenraum des Sportheims des TSV Ebenhausen einen Infoabend zum Thema "Wohnraum an Flüchtlinge vermieten". Beginn ist um 19 Uhr. Es spricht Jutta Ort, Flüchtlingssozialberaterin der Caritas im Kreisverband Bad Kissingen. Jutta Ort kümmert sich zweimal wöchentlich vor Ort in der Gemeinschaftsunterkunft Ebenhausen um alle sozialen Belange der Asylsuchenden. Aufgrund ihrer früheren Tätigkeit kennt sich Jutta Ort sehr gut im Bereich Wohnungsvermietung aus, was sie als Referentin zum Thema "Wohnungen an Flüchtlinge vermieten" qualifiziert. Die Veranstaltung richtet sich an Haus- und Wohnungsbesitzer, die über ungenutzten Wohnraum verfügen, ihn aber bislang nicht vermieten. Sie erfahren viele Informationen über die Rahmenbedingungen, wenn sie an Flüchtlinge vermieten. red