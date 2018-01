In guter wie in schlechter Zeit vereint

christiane Reuther



"Immer Einigkeit und Zufriedenheit" lautet das Erfolgsrezept für ein langes gemeinsames Eheleben. Dieses Glück haben die Eheleute Barbara und Albert Sauer in Knetzgau. Gemeinsam blicken beide auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück. Sie feierten ihre eiserne Hochzeit - ein äußerst seltenes Jubiläum.



Die ersten Kontakte

Kennengelernt hat sich das Ehepaar bei der Hochzeit der Schwester von Barbara Sauer, bei der erste zarte Kontakte geknüpft wurden. Bei der eigenen Hochzeit im Oktober 1951 hatte sich das Jubelpaar vor Gott versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzuhalten. Dieses Versprechen haben beide trotz schwerer Schicksalsschläge bis heute gehalten.

Und so freuen sie sich umso mehr, das Fest der eisernen Hochzeit gemeinsam erleben zu dürfen.

Albert Sauer, der in Grafenrheinfeld aufgewachsen ist, kehrte im Oktober 1948 aus der Kriegsgefangenschaft in Frankreich zurück. Bedingt durch Kriegsverletzungen, musste er mehrere schwere Operationen über sich ergehen lassen, unter anderem wurden ihm neun Splitter aus der Lunge entfernt. Ferner verlor er ein Augenlicht und sieht somit seit vielen Jahren schlecht. Aber unterkriegen ließ und lässt sich der Jubilar nicht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat der 90-Jährige trotz seiner Verletzungen in den folgenden Jahren nach der Hochzeit in Knetzgau ein Häuschen gebaut.

Barbara Sauer, eine geborene Albert, ist in Knetzgau aufgewachsen. Auch sie hat einige lebensbedrohliche Operationen hinter sich gebracht. Besonders schmerzlich war für das Ehepaar der Unfalltod des einzigen Sohnes Manfred. Doch die schweren Schicksalsschläge haben das Ehepaar noch stärker zusammengeschweißt. Und so haben beide trotz allem ihren Frohsinn und Lebensmut nicht verloren. Es sei auch bis heute noch nie ein böses Wort gefallen, erzählt die 86-jährige Jubilarin.

Früher sind beide viel gelaufen, sogar bis in den Steigerwald hinein, woher der Vater von Barbara Sauer stammte. Aber auch als Köchin und Bäckerin war die Jubilarin sehr geschätzt. Ihre Handarbeitssachen, wie Strick- Stick- und Häkelarbeiten, denen sie sich mit viel Hingabe widmete, fanden im Familien- und Freundeskreis Wertschätzung.

Zum Ehrentag gratulierte dem allseits beliebten Ehepaar unter anderem stellvertretender Landrat Michael Ziegler (CSU). Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus (CWG, SPD) gratulierte nicht nur für die eigene Gemeinde, sondern übermittelte zudem Glückwünsche des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Für die katholische Kirchengemeinde gratulierte Pfarrer Jürgen Schwarz, der im Namen von Diözesanbischof Friedhelm Hofmann eine Dankurkunde an das Paar überreichte.