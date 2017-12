In der Schule kennengelernt

Im Gößweinsteiner Ortsteil Allersdorf feierten Maria und Ludwig Thürmer im Kreise ihrer großen Familie ihre Diamantene Hochzeit zu der auch Vizelandrätin Rosi Kraus (CSU) und Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) gratulierten. Das Jubelpaar kennt sich schon seit der Schulzeit in Gößweinstein. Kirchlich getraut wurden sie vor 60 Jahren in der Basilika Gößweinstein von Franziskanerpater Maximin. Aus ihrer Ehe gingen sechs Kinder, elf Enkelkinder und zwei Urenkel hervor. Die Jubelbraut ist eine waschechte Allersdorferin und ihr Mann Ludwig stammt aus dem Nachbarort Türkelstein wo er schon im Alter von 13 Jahren aktiver Feuerwehrmann bei der Feuerwehr Etzdorf-Türkelstein war. Beide betrieben in Allersdorf eine Vollerwerbslandwirtschaft und Ludwig Thürmer war nebenbei fast 19 Jahre als Friedhofsgärtner für die katholische Kirchengemeinde in Gößweinstein tätig. Sein großes Hobby waren früher seine Ziegen. Seine Frau Maria war für ihren "grünen Daumen" bekannt. tw