In Niederfellendorf öffnet sich abends ein Fenster

Die Menschen in Niederfellendorf laden zum dritten Adventsweg in ihrer Gemeinde ein. An jedem Tag wird kurz vor 17 Uhr an der jeweiligen Privatadresse ein Fenster geöffnet.

"Warten Sie gespannt auf die Öffnung des Fensters oder spazieren Sie in der Adventzeit durch unser abendliches Dorf und bewundern Sie die bereits eröffneten, geschmückten und beleuchteten Fenster. Alle Fenster werden auch über die Weihnachtsfeiertage glänzen", schreiben die Niederfellendorfer in ihrer Einladung. An den folgenden Häusern und Adressen öffnen sich die Fenster in Niederfellendorf:



2. Dezember: Weigel, Dorfstr. 25

3. Dezember: Rothenbühler Str. 3

4. Dezember: Fränkische Weihnacht, um 16 Uhr in Dreieinigkeitskirche in Streitberg

5. Dezember : Knauer, Rothenbühler Str. 7

6. Dezember: ...psssst! heute kommt der Nikolaus

7. Dezember : Benn, Wirtsäcker 2

8. Dezember: Sönning, Dorfstr. 11

9. Dezember : Fischer/Müller, Wirtsäcker 10

10. Dezember : Steinbrecher, Wirtsäcker 6

11. Dezember: Göttlicher, Rothenbühler Str. 1

12. Dezember: bitte Aushänge beachten

13. Dezember : Franze, Dorfstr. 13

14. Dezember: Knauer, Rothenbühler Str. 2

15. Dezember: Kluß, Birkenreuther Weg 2

16. Dezember: Saal, Burgleite 8, Streitberg

17. Dezember : Reus, Dorfstr. 33

18. Dezember: Lorenz/Hohe, Schauertal 18, Streitberg

19. Dezember: Lorenz, Am Tölz 1, Streitberg

20. Dezember: Altekrüger, Am Freibad 2

21. Dezember: Koch, Schauertal 21/Wedenmühle in Streitberg red