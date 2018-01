Immer weniger Landkreisbürger verschulden sich privat

Die Menschen im Landkreis Erlangen-Höchstadt verschulden sich bundesweit am zweitwenigsten. Zu dem Ergebnis kommt die aktuelle Studie Schuldenatlas 2016 der Wirtschaftsauskunft Creditreform. Nur in Eichstätt ist die Schuldnerquote mit 3,79 Prozent geringer als in Erlangen-Höchstadt (4,93 Prozent).

"Das ist ein Spitzenergebnis. Die geringe Verschuldung der Bevölkerung ist sicher auch auf die stabile Arbeitsmarktsituation bei uns im Landkreis zurückzuführen", kommentiert Landrat Alexander Tritthart (CSU) in einer Pressemitteilung des Landratsamts die Creditreform-Zahlen. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent im Monat Oktober zählt der Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht nur zu den besten in Nordbayern. Im bundesweiten Vergleich liegt der Landkreis auf Rang 6.

Dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt ist jedoch bewusst, dass auch hier vor Ort in vielen Haushalten die finanzielle Situation angespannt ist. Das beobachtet auch Verena Zepter, Leiterin der sozialen Beratungsstelle und Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. " Die Schuldnerberatung hat dieses Jahr bisher 389 Personen per E-Mail oder telefonisch beraten. 249 Bürger haben die Beratungsstelle persönlich aufgesucht", sagt Verena Zepter. Die finanzielle Situation vieler Hilfesuchender sei prekär, über 41 Prozent der Hilfesuchenden seien auf staatliche Transferleistungen angewiesen.

In den Beratungsgesprächen gehe es oft nicht nur darum, seine Schulden zu regulieren. Auch der Umgang mit Formularen und Behörden stehe im Vordergrund. Die Berater unterstützen die Hilfesuchenden unter anderem dabei, Anträge, beispielsweise für das Arbeitslosengeld II, Wohn- oder Kindergeld, richtig auszufüllen.

Für Verena Zepter und ihre Kollegen der Schuldnerberatung ist das seit Juni 2016 geltende Recht auf ein Girokonto für jedermann ein "Meilenstein in den Bemühungen, die Lebensumstände und finanzielle Situation vieler Menschen zu verbessern". Mit einem Girokonto kann jeder Bürger in Deutschland bargeldlos zahlen.

Laut Alexander Tritthart leistet das Beratungsangebot des Caritasverbandes wichtige Hilfe für die Landkreisbürger. Im Vorjahr hat der Landkreis sich daher an der Schuldnerberatung mit knapp 21 000 Euro und an der sozialen Beratung mit über 81 000 Euro beteiligt. Für 2017 kann die Caritas-Beratung wieder auf eine Beteiligung vom Landkreis hoffen. red