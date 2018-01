Im Winter finden weniger Menschen Arbeit an der frischen Luft

Der auch in diesem Jahr spät einsetzende Winter bescherte im Dezember 2016 dem Arbeitsmarkt im Bereich der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg eine weiterhin gute Entwicklung. Die Arbeitslosenquote stieg im vergangenen Monat nur geringfügig an und liegt nun um 0,1 Prozentpunkte über der Marke der Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr betrug sie 3,3 Prozent.

Zum Stichtag kurz vor Weihnachten waren 10 737 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Dies sind gegenüber dem Vormonat nur 389 Personen mehr, obwohl in den Wochen vor den Feiertagen üblicherweise bereits verstärkt Arbeitslosmeldungen aus den witterungsabhängigen Außenberufen zu verzeichnen sind und die Arbeitslosigkeit für die folgenden Wintermonate merklich steigen lassen.

In diesem Jahr fiel der saisonübliche Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember um 9,4 Prozent geringer aus als 2015. Im vergangenen Monat stieg die Arbeitslosigkeit bei den Männern um 404 (7,4 Prozent). Bei den Frauen ist sie sogar um 15 zurückgegangen.

Im Dezember meldeten sich 1679 Personen neu aus der Erwerbstätigkeit arbeitslos. Dies sind 267 mehr als im November, jedoch 22 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig gelang es 946 Männern und Frauen, wieder in einen Beruf einzusteigen.



Stadt Coburg

In der Stadt Coburg stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember um 47 auf 1080. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 78 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr verloren 6,6 Prozent weniger Menschen ihre Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 4,8 Prozent. Sie lag das gesamte vierte Quartal 2016 durchgängig unter der Fünf-Prozent-Marke, die erstmalig nach über 35 Jahren unterschritten wurde.

Im vergangenen Monat meldeten die Arbeitgeber aus dem Stadtgebiet dem Arbeitgeberservice 183 sozialversicherungspflichtige Stellen. Dies sind 54 mehr (+41,9 Prozent) als vor einem Jahr. Im Bestand führen die Vermittlungsprofis aktuell 676 Arbeitsplatzangebote, 102 mehr als 2015.



Landkreis Coburg

Auch im Landkreis Coburg setzte der Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende hin ein. Die Zahl der Arbeitslosen nahm im Dezember um 93 auf 1578 zu. Da im Landkreis mehr Beschäftigte in witterungsabhängigen Berufen arbeiten, fiel der Anstieg größer aus als in der Stadt. Im Vorjahresvergleich waren es 75 Erwerbslose oder 4,5 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,2 Prozent.

Der Arbeitgeberservice konnte 200 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote aus dem Landkreis entgegennehmen. Dies waren 40,8 Prozent mehr als im Dezember 2015. Im Bestand gibt es aktuell 872 Beschäftigungsangebote, 197 mehr als im Vorjahr. red