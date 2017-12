Im Kollektiv liegt die Kraft

Der Grundstein zum Sieg der Damen vom SSV Forchheim beim Triathlon-Bayernliga-Rennen in Grassau wurde wieder im Vorfeld gelegt. Kapitänin Juliane Müller, die diese Saison aufgrund einer Schwangerschaft nicht starten kann, schickte zum Teamwettkampf vier Athletinnen, die sich in den einzelnen Disziplinen gegenseitig unterstützten - und durch eine geschlossene Leistung den ersten Rang erklommen.

Beim zweigeteilten Format stand am Vormittag für Lena Drummer, Vera Krammel, Hanna Krauß und Maria Leidenberger zunächst ein "Swim and Run" (750 Meter und 2,5 Kilometer) an. Die elf Teams der Bayernliga wurden in Zeitabständen von einer Minute auf die Verfolgung geschickt. Krammel schwamm vornweg und hielt das Tempo hoch. Drummer und Leidenberger konnten zum einen von Krammels Wasserschatten und zum anderen vom Anschieben der Schwimmspezialistin Krauß profitieren.



Krammel macht das Tempo

Nach dem Wechsel in die Laufschuhe war es wieder Krammel, die das Tempo für die Forchheimerinnen machte. Drei Laufrunden waren zu absolvieren, kein Teammitglied durfte verloren gehen. Die starke Leistung, sowohl im Wasser als auch an Land, bedeutete zum Abschluss des Vormittags den 2. Rang für die SSV-Damen, zwölf Sekunden hinter dem führenden Team aus Hof - und mit fast einer Minute Vorsprung auf das folgende aus Freising.

Nach den Abständen vom Vormittag war klar, dass der Sieg beim "Bike and Run" (20 Kilometer und 2,5 Kilometer) am Nachmittag nur über die Teams aus Hof und Forchheim gehen konnte. Entsprechend legten sich die SSVlerinnen ihre Taktik zurecht. Wohlwissend, mit Leidenberger eine starke Radfahrerin in ihren Reihen zu haben, aber gleichzeitig auch imstande zu sein, auf der Laufstrecke das Rennen entscheiden zu können, boten sich den Forchheimerinnen mehrere Optionen zum Angriff auf Platz 1.

Situativ entschieden sie sich, beim Radfahren abzuwarten und die Kräfte für eine Attacke auf der Laufstrecke zu bündeln. Gegen Ende des Radrennens opferte sich Leidenberger für die Arbeit im Wind, wobei Krauß, Krammel und Drummer den Sieg auf der Laufstrecke in trockene Tücher bringen sollten. Nun durfte eine Athletin "verloren" gehen, gewertet wurde die Einlaufzeit des dritten Teammitglieds. Die Ausgangssituation verschärfte sich zunächst jedoch noch, als es dem viertplatzierten Team aus Kempten gelang, den Rückstand von einer Minute vom Vormittag auf die führenden Teams zuzufahren. Doch schnell stellte sich heraus, dass Kempten den Preis für die Aufholjagd auf der Laufstrecke zahlen muss und das hohe Tempo der oberfränkischen Teams nicht mitgehen kann. So war es wieder ein Zweikampf an der Spitze, Krammel und Krauß schlugen ein hohes Tempo an - und vergrößerten den Vorsprung auf Hof sukzessive. Mit deutlichen 15 Sekunden Vorsprung gelang den SSV-Damen nach dem 2. Platz in Waging nun der Sprung auf den Platz in der Mitte des Treppchens.

In der Tabelle konnte der Rückstand auf Hof somit auf 0,5 Platzziffern verringert werden. Das spannende Finale um die Meisterschaft bei den Bayernliga-Damen steigt am 7. August in Regensburg, wo dann wiederum ein Teamwettkampf ansteht.

Kommendes Wochenende schlüpfen nach einer kurzen Sommerpause auch alle drei Herrenmannschaften wieder in ihre Einteiler. Die Erste möchte in Tübingen ihr tolles Ergebnis vom letzten Wettkampf in der 2. Bundesliga bestätigen, während das Regionalliga-Team nach Schongau reist. Das dritte Herrenteam nimmt beim Landesligawettkampf in Hof erneut Anlauf auf das Siegerpodest.