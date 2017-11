Im Kindergarten ist Schluss mit Lärm

Kein Hämmern und Bohren mehr, kein Staub und keine beengten Verhältnisse. Im katholischen Kindergarten St. Martin in Eggolsheim ist es ruhig. Und wunderschön. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Das Gebäude wurde generalsaniert, es war ein intensives Jahr.

Bei laufendem Kindergartenbetrieb wurde ein Raum nach dem anderen in Angriff genommen. Die kernsanierten Räume strahlen nun förmlich vor Glanz. Ein Jahr lang hatten das Kindergartenpersonal und die Kinder immer etwas improvisieren müssen.

So waren sie etwa für die Turnstunden in die nahe gelegene Eggerbachhalle ausgewichen. In fünf Bauabschnitte war die Generalsanierung aufgeteilt. Die Kostenschätzung von rund 1,56 Millionen Euro konnte eingehalten werden, informierte Kirchenpfleger Georg Eismann. Er bedankte sich bei Bürgermeister Claus Schwarzmannm (BB) und den Eggolsheimern Marktgemeinderäten. Einstimmig wurde ein gemeindlicher Zuschuss in Höhe von 573 000 Euro für die Sanierungsmaßnahmen bewilligt.



Zuschuss vom Freistaat

Der Freistaat bezuschusste das Bauprojekt mit rund 870 000 Euro. Dafür bedankte sich Eismann beim Landtagsabgeordneten Michael Hofmann (CSU).

Den fehlenden Betrag, etwa 122 000 Euro investierte das erzbischöfliche Ordinariat Bamberg in den katholischen Kindergarten. Die katholische Kirchenstiftung St. Martin betreibt seit über 50 Jahren in Eggolsheim einen Kindergarten.

Zunächst im heutigen Pfarrsaal und seit über 25 Jahren am Ortsausgang in Richtung Schirnaidel neben dem Seniorenzentrum. Die Segnung des generalsanierten Gebäudes nahm der Hausherr, Pfarrer Daniel Schuster vor. "Es wird zwar das Gebäude gesegnet, aber wichtiger sind die Menschen darin", sagte er bei der Weihe.