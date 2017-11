Im Grünen Rücksicht angesagt

Ab 15 Grad Außentemperatur drängen die Bamberger in die Parkanlagen der Stadt: Man trifft sich, gerne spontan, zum Kindergeburtstag, Familienpicknick, WG-Treffen, Lerngruppe, Kumpelgelage, Katerfrühstück - die Nutzungspalette der idyllischen Anlagen und Wiesen von Hain- und Erbapark ist nahezu unbegrenzt. Doch dies hat manchmal auch negative Folgen, gegen die die Stadt Bamberg nun vorgehen will. Denn das große Freiluftvergnügen geht immer häufiger einher mit überquellenden Müllbergen, zerborstenen Glasflaschen, liegengelassenem Plastikbesteck, Hundekot auf Spielplatzflächen, verschmutzten Grünflächen und Kinderspielplätzen sowie dem missbräuchlichen Befahren der Grün- und Parkanlagen mit Autos, Rollern oder Motorrädern. Das soll sich nun ändern, wie die städtische Pressestelle in einer Mitteilung betont.

Auch Grillen oder offenes Feuer seien gerade im Sommerhalbjahr brandgefährlich und deshalb nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt. Zu nennen seien weiterhin uneinsichtige "Tierfreunde", die Enten tütenweise mit Brot füttern bzw. Parkbesucher, die Lebensmittel vermehrt in Abfalleimern entsorgen und dadurch oft unbewusst dafür sorgen, dass sich die Rattenpopulation entlang der Gewässer und der Spielplätze unnötigerweise erhöht. "Grün- und Parkanlagen sind für die Erholung der Bevölkerung geschaffen worden, deshalb gibt es für die Einfahrt mit Fahrzeugen nur wenige Ausnahmegenehmigungen und bei Verunreinigung der Grünflächen die Beseitigungspflicht", betont Gartenamtsleiter Robert Neuberth. Bei der Bevölkerung wird deshalb um Verständnis gebeten für einige dringend notwendigen Maßnahmen: Die Zufahrt des Hains auf Höhe der Hainstraße wird mit den bestehenden Pfosten dauerhaft verschlossen und zukünftig nur noch von den zugangsberechtigten Fahrzeugen des Gartenamtes genutzt. Die Stadt hat darüber hinaus veranlasst, dass missbräuchliche Nutzungen in den Park- und Grünanlagen (zum Beispiel das unberechtigten Einfahren mit Fahrzeugen oder die Verschmutzungen durch Hundekot sowie Grillen oder offenes Feuer und unsinnige Tierfütterungen) zukünftig stärkerer angesprochen, kontrolliert und auch geahndet werden.

"Mit etwas mehr Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme der Besucher nehmen die Parks und Grünflächen keinen dauerhaften Schaden und stehen auch zukünftig allen Nutzergruppen gleichermaßen und ungetrübt als wichtige Naherholungs- und Freizeitflächen zur Verfügung", wird auch Kulturbürgermeister Christian Lange (CSU) zitiert. red