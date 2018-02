"Ihnen stehen alle Türen offen"

101 Auszubildende und 14 Weiterbildungsteilnehmer konnten bei der Abschlussfeier des IHK-Gremiums Forchheim in der Jahnhalle ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Michael Waasner, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Forchheim, freute sich mit den Absolventen, rief sie aber dazu auf, sich auch im Beruf stets weiterzubilden: "Lebenslanges Lernen verbessert die langfristigen Berufschancen deutlich."

Prüflingssprecher Martin Aust, der seine Ausbildung bei Aldi Süd in Forchheim abgeschlossen hatte, betonte, wie wichtig es sei, während der Ausbildung einen Chef zu haben, der an einen glaubt und ihn stets unterstützt.

Michael Waasner verglich die Situation in den USA und in Deutschland. In beiden Länder würden die Unternehmen unter einem Fachkräftemangel leiden. Während dies in Deutschland und Oberfranken aber daran liege, dass der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt ist, sei die Ausgangssituation in den USA aber eine ganz andere: "Dort gibt es keine berufliche Aus- und Weiterbildung wie bei uns, sondern nur eine theoretische Ausbildung am College".

Anstatt mit Strafzöllen auf deutsche Produkte zu drohen, sollte US-Präsident Donald Trump lieber ein Ausbildungssystem nach deutschen Maßstäben realisieren. Waasner: "So würde Amerika great again!"

Hohen Respekt zollte Bernd Rehorz, IHK-Bereichsleiter Berufliche Bildung, den Weiterbildungsabsolventen, die mehrere Jahre bei Familie, Freizeit und Hobbies kürzer getreten seien. "Aber es hat sich gelohnt: Sie können jetzt einen Abschluss vorweisen, der dem Bachelor- oder gar dem Master-Abschluss einer Hochschule entspricht."

Dass sich dieser Kraftakt gelohnt habe, zeigten aktuelle Studien. So hätten Weiterbildungsabsolventen deutlich häufiger Personalverantwortung als Hochschulabsolventen, auch sei das Lebenseinkommen inzwischen oft höher.

Insgesamt 14 Absolventen der Weiterbildung konnten ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen, darunter sechs Prüfungsbeste.

Waasner gratuliert den 101 erfolgreichen Ausbildungsabsolventen. "Sie haben einen wichtigen Lebensabschnitt abgeschlossen. Ihnen stehen nun alle Türen offen", so der IHK-Vizepräsident. "Natürlich können Sie sich zurücklehnen, sie werden aber bald merken, dass das in unserer schnelllebigen Zeit keine gute Idee ist." Er appellierte an die Absolventen, auch in der Zukunft alles zu geben, um das hohe Niveau ihrer Ausbildung zu halten. Waasner: "Nicht nur das fachliche Wissen ist wichtig, sondern auch Tugenden wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit."

"Wir sind keine Ärzte, wir heilen keine Krankheiten, wir verhindern keine Kriege und beenden auch nicht den Hunger auf der Welt", sagte Martin Aust namens aller Prüflinge. Und dennoch würden alle Absolventen dazu beitragen, "dass es der Allgemeinheit ein wenig besser geht".

Übrigens: Mit gut 60 Prozent aller Absolventen ist die IHK klarer Marktführer im Ausbildungssektor. red