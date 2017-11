Horst Roth und Lothar Löffler deutsche Meister

Der Kleintierzuchtverein Reitsch bleibt auf Erfolgskurs. So konnte Vorsitzender Arnd Gratzke erneut auf eine erfolgreiche Vereinsarbeit zurückblicken. Die Reitscher stellen mit Horst Roth und Lothar Löffler zwei deutsche Meister. Dies nahmen die Mitglieder begeistert zur Kenntnis, ebenso die Auszeichnung bayerischer Meister für Bernd Roth, Horst Roth sowie mit für die Zuchtgemeinschaft Ralf und Björn Schulze. Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Vereinsmeister und Pokalsieger. Gratzke war voll des Lobes für die züchterischen Spitzenleistungen der Reitscher. So sei auch mit Barbara Lang eine Kreismeisterschaft errungen worden.

Absoluter Höhepunkt im verflossenen Jahr sei, so Gratzke, die 64. Kreisschau für Geflügel sowie die 44. Kreisjugendschau für Tauben und Geflügel in der vereinseigenen Herrenberghalle mit über 600 Tieren gewesen. Vor allem habe sich die Qualität sehen lassen können. Eine Woche später wäre allerdings die Kreisschau wegen der Vogelgrippe ausgefallen. Gut angenommen worden sei auch die Jungtierbesprechung in Verbindung mit den Kronacher Kleintierzüchtern. In diesem Zusammenhang dankte er ganz besonders seinem Vorstandskollegen Markus Appel für die Unterstützung. Arnd Gratzke: "Die Jungtierbesprechung dient innerhalb der Vereine auch der Kameradschaft."

Jugendleiter Bernd Roth sowie die Zuchtwarte für Geflügel Bernhard Förtsch, für Tauben Horst Roth und für Kaninchen Arnd Gratzke ergänzten mit ihren Berichten die positive Bilanz des Vorsitzenden. Die Förderung der Qualität, so die Zuchtwarte, dürfe auch zukünftig nicht vernachlässigt werden. Außerdem berichtete Ringwart Horst Roth von einem Spitzenergebnis mit 715 Ringen. Das sei ein Plus von 235 Ringen gegenüber dem Vorjahr. Jugendleiter Bernd Roth appellierte an die Züchterfreunde, verstärkt die Jugend in die Vereinsarbeit mit einzubinden.

Einer der Höhepunkte war die Auszeichnung der Vereinsmeister und Pokalsieger. Vereinsmeister Jugend (Tauben): Anne und Lea Roth, Kaninchen: Mike Müller, Senioren: Tauben Horst Roth, Geflügel Barbara Lang, Kaninchen Arthur Müller. Pokalsieger: Tauben Zuchtgemeinschaft Ralf und Björn Schulze, Geflügel Bernhard Förtsch, Jugend: Tauben Sophie Rühr.

Deutsche Meister 2016 (VDT-Schau Erfurt): Horst Roth, Fränkische Trommeltauben rot, Lothar Löffler, Orientalische Roller blau mit schwarzen Binden. Bayerische Meister bei Landesgeflügelschau Straubing: Bernd Roth, Deutsche Modeneser Schietti schwarz, Horst Roth, Fränkische Trommeltauben rot, Zuchtgemeinschaft Schulze einfarbige Schweizer Tauben weiß. Schließlich wurde Barbara Lang mit ihrem Groß- und Wassergeflügel Kreismeisterin. Über die Finanzen berichtete detailliert Hauptkassiererin Stefanie Zieger, die auch das umfangreiche Protokoll verlas. Revisor Horst Roth bestätigte eine mustergültige Buchführung. gf