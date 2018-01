"Hochachtung und Respekt für alle"

Seinen 130. Geburtstag feierte in einem festlichen Rahmen der Gesangverein "Frohsinn" Steinbach an der Haide. Die "Stämicher" können stolz sein, so einen Chor zu haben. Er ist ein wichtiger Kulturträger in der Dorfgemeinschaft und seit 130 Jahren ein wichtiger Botschafter, der bei allen weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen mitwirkt. Der Gesangverein besteht aus einem Männerchor mit circa 25 Sängern und einem gemischten Chor mit etwa 25 Sängerinnen und Sängern. Erste Vorsitzende ist Jeannette Heyder, Chorleiter Klaus Methfessel.

Am Gemeindehaus begrüßte die Vorsitzende Heyder besonders Bürgermeister Timo Ehrhardt, den Ersten Vorsitzenden der Sängergruppe Frankenwald, Bernhard Zipfel, den Patenverein Gesangverein 1848 Ludwigsstadt und den befreundeten Chor aus Thüringen, Eintracht Eichicht, und alle Freunde des Gesangs. Es war ein Hochgenuss, den Liedvorträgen zuzuhören. Das anspruchsvolle Konzertprogramm hat sichtlich den Weg in die Herzen der Zuhörer gefunden und tiefen Eindruck hinterlassen, wofür sie sich nach jedem Vortrag mit kräftigem Beifall bedankten. Die Leitung hatten die Chorleiter Klaus Methfessel und vom Männerchor Eintracht Eichicht, Dieter Becker.

In einem Grußwort übermittelte Bürgermeister Ehrhardt die Glückwünsche der Stadt. Er dankte besonders der Vorsitzenden Heyder und dem Dirigenten Methfessel, die sich mit diesem Fest viel Arbeiten aufgeladen hätten. Er freute sich auch, dass Bernhard Zipfel anwesend war, das zeige die Wertschätzung des Verbandes für die "Stämicher". Ehrhardt wies auch auf die Großzahl der Musikvereine und Gesangvereine in der Stadt Ludwigsstadt hin. Und die hohe Qualität der Kulturträger, die immer dazu beitrügen, dass öffentliche Veranstaltungen stattfinden könnten. "Was wären diese Feste ohne Musik und Gesang. Sie wären um vieles ärmer." Der Bürgermeister richtete seinen Dank an all jene aus, die über viele Jahre hinweg mit großem Engagement den Verein geprägt und mitgetragen hätten. Er schloss seine Rede: "Meine Hochachtung und meinen Respekt für alle." Bernhard Zipfel gratulierte und dankte dem Jubel-Chor für seine vielseitigen Einsätze. Er lobte auch die Stadt Ludwigsstadt. Sie sei die einzige Stadt im Landkreis Kronach, wo es in allen Stadtteilen einen Gesangverein gebe.

Im Anschluss ehrte er mit Bürgermeister Timo Ehrhardt und der Vorsitzenden Jeannette Heyder für 25-jährige aktive Mitgliedschaft: Michael Dietrich, Stefan Heyder, Helmut Lipfert, Michael Sieber, Martin Lipfert und Jeannette Heyder. 50 Jahre Singen: Edith Neundorf. 60 Jahre Singen: Renate Dietrich, Viktor Heyder, Helmut Schmidt, Klaus Söllner, Lisa Treuner und Rosemarie Söllner.

Nach dem wunderschönen Abend waren sich alle einig, dass sich die Vorbereitung und der Einsatz vieler Helferinnen und Helfer gelohnt habe, um den Zuhörern eine Freude bereitet zu haben. ph