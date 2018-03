Hinter den Kulissen die Reformation erleben

Unter der Überschrift "Blick hinter die Kulissen" organisieren das Regionalmanagement der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH und die Initiative Rodachtal gemeinsam eine Bustour, auf der Touristiker und Einheimische einen Einblick und Informationen zum Thema "Luther und Reformation erleben" in Rodachtal und Coburger Land erhalten. Los geht es am Montag, 29. Mai, 9 Uhr am Großparkplatz Anger, wo die Tour um circa 19 Uhr auch wieder endet. Im Laufe des Tages werden im Rodachtal und in Coburg die Orte besucht, die im Reformationsjahr durch Ausstellungen und besondere Angebote Besucher anziehen werden.

Programmpunkte sind beispielsweise die Ausstellung "Luther allerorten - aber wo bleibt Justus Jonas?" in Eisfeld, das Deutsche Burgenmuseum mit der geplanten Sonderausstellung "Ein' feste Burg ist unser Gott", die Stadtkirche Heldburg, der Besuch der Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" auf der Veste Coburg und ein Spaziergang durch den Hofgarten entlang der "Wegzeichen der Reformation in Coburg" zur Morizkirche. Abgerundet wird der Tag mit einem mehrgängigen Luthermenü im Braugasthof Grosch in Rödental. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 19,50 Euro (inkludierte Leistungen: Bustransfer, viermal Eintritt und Führung, Mittagsimbiss, abends Luthermenü). Interessenten können sich bis zum 22. Mai anmelden unter: 036871/30317 oder post@initiative-rodachtal.de. Es steht eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung.

Die Initiative Rodachtal ist ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von vier Thüringer (Bad Colberg-Heldburg, Straufhain, Ummerstadt, Westhausen) und sechs bayerischen Gemeinden (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf). Sie versteht sich als Kristallisationspunkt aller Aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirtschaft ebenso wie der sozialen Entwicklung und der regionalen Identität im Rodachtal dienen. Tourismus ist seit Beginn der Kooperation ein wichtiger Schwerpunkt. ga