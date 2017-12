Hexennacht in Hirschaid

red



Bereits zum 16. Mal findet am Sonntag, 30. April (Walpurgisnacht), in der "Fran-kenlagune" Hirschaid für Jugendliche eine Pool-Disco statt. Von 18.30 bis 23 Uhr sind Spaß und Unterhaltung garantiert, teilen die Veranstalter mit. Unter dem Motto "Ohne Alkohol - Immer gut drauf" wird mit Infoständen, persönlichen Gesprächen und einem Quiz über die Gefahren des Alkoholkonsums aufgeklärt.Neben Discomusik ist auch ein Wettrutschen geplant. Als Höhepunkt des Abends kommt die Schaumkanone zum Einsatz. Alle Besucher können sich vom Bodypainting-Weltmeister Criss Crash mit abwaschbaren Tattoos verzieren lassen. Für das leibliche Wohl ist mit alkoholfreien Getränken und Speisen zu jugendfreundlichen Preisen gesorgt. Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind auf der Homepage www.hexennacht-hirschaid.de abrufbar. Eintrittskarten in Form eines "Festivalbändchens" sind vom heutigen Montag an bis 28. April an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: in den Infotheken des Landratsamtes in der Ludwigstraße und des Rathauses der Stadt Bamberg am Maxplatz, in der Frankenlagune Hirschaid, bei der Zentralwache der Polizei in der Schildstraße 81 in Bamberg, im Rathaus des Marktes Hirschaid, bei McDonalds in Hallstadt und Hirschaid. Eine telefonische Bestellung der Karten ist nicht möglich.Einlass zum "Hexentanz" ist ab 18 Uhr. Das Mindestalter beträgt 12, das Höchstalter 18 Jahre. Eintritt ist nur mit Badebekleidung möglich.Für einen sicheren Hin- und Heimweg sorgen eigens organisierte Bustransfers. Zu den vorhandenen öffentlichen Verbindungen nach Hirschaid werden zusätzlich Verbindungen für den östlichen und westlichen Landkreis angeboten. Auch von Bamberg aus fährt eine Buslinie. Die genauen Fahrtstrecken, Haltestellen sowie Abfahrtszeiten sind auf www.hexennacht-hirschaid.de abrufbar. Die Rückfahrt zu den gleichen Haltestellen ist von der "Frankenlagune" Hirschaid um 23.15 Uhr.