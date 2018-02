Hetzleser Räte suchen nach einem Umgang mit historischen Häusern

Die einfache Dorferneuerung in Honings war Gegenstand in der Gemeinderatssitzung Hetzles. Anja Rade vom Ingenieurbüro Höhnen und Partner erläuterte den Räten die gegenüber der Ursprungsplanung abweichenden Entwurfs- und Ausführungsplanungen.

Um den Verkehr in Honings zu entschleunigen, wird an der Ortseinfahrt von Effeltrich kommend ein Betonpfropfen aufgebracht. Dies soll die Einfahrgeschwindigkeit der Autos zu drosseln. Die Schleppkurve für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Schwerlastverkehr wird beibehalten.



Schnelle Umsetzung gefordert

Gemeinderat Peter Rubner (BHuH) hält den Vorschlag zwar für gut, würde aber eine Linksabbiegerspur bevorzugen. Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHuH) hielt dies zwar ebenfalls für wünschenswert, gab aber zu bedenken, dafür sei das Straßenbauamt Bamberg zuständig. "Wir müssen so schnell wie möglich mit der Umsetzung der Dorferneuerung beginnen, denn auch das Amt für ländliche Entwicklung hat eine zügige Ausschreibung der Maßnahme angemahnt", sagte Schmidtlein.

Weitere Änderungen sind der barrierefreie Ausbau der Haltestellen sowie die Sanierung des Milchhauses, das seinerseits in die Förderung mit aufgenommen wird. Die Asphaltbreite der Straße durch Honings beträgt 4,10 Meter; diese wird auf beiden Seiten einen Mehrzweckstreifen bekommen. Dadurch ist es möglich, dass größere Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ausweichen können. Die Einfahrten der einzelnen Höfe werden zur Straße hin angeglichen.

Der bisherige Dorfbrunnen wird etwas versetzt und erhält eine fränkische Anmutung. Nachdem der Kanal sehr marode ist, wird dieser komplett erneuert. Die vorgestellten Änderungen sind mit dem Amt für ländliche Entwicklung abgestimmt und haben auch Auswirkungen auf die Kosten, die von den betroffenen Anliegern zu zahlen sind. Diese belaufen sich nach den neuesten Berechnungen auf rund 4,10 Euro pro Quadratmeter. Grundlage, so Bürgermeister Schmidtlein, ist die zum jetzigen Zeitpunkt erstellte Kostenberechnung.

Diese kann je nach Ausschreibungsergebnis und endgültiger Abrechnung nach Fertigstellung von dem genannten Betrag abweichen. Baubeginn soll nach Ostern sein, die Fertigstellung ist für Ende Oktober geplant.



Angst um die Identität

Der Gemeinderat erteilte im Anschluss an eine Diskussion einstimmig sein Einvernehmen zu den vorgestellten Änderungen. Er befürwortete es zudem, die Ausschreibung so schnell wie möglich umzusetzen.

Kopfzerbrechen bereitete den Räten der Antrag eines Bauwerbers auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für den Abbruch eines Gebäudes. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Bauernhaus mit Frackdach aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. "Wie soll die Gemeinde mit unbewohnten denkmalgeschützten Gebäuden umgehen?", fragte Schmidtlein in die Runde. Doch auch die Räte wussten nicht so recht, wie sie mit der Situation umgehen sollten.

"Es wäre schade", so Schmidtlein, "wenn der Ort durch den Verlust von alten Häusern seinen gewachsenen Kern verlieren würde." Nach eingehender Diskussion hat der Gemeinderat nun Kenntnis von der Planung genommen. Einwendungen sind jetzt möglich.