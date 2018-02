Helferkreis Asyl eröffnet eine Nähstube für alle Hobbyschneiderinnen

Für Flüchtlinge und Einheimische veranstaltet der ehrenamtliche Helferkreis Asyl Ebenhausen erstmals eine Näh- und Schneiderstube. Die wegen der bevorstehenden Faschingsferien kurzfristig terminierte Premiere findet bereits am Dienstag, 21. Februar, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Gemeinschaftsraum (Dachgeschoss) der Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße 42 statt.

Bei Bedarf wird die Näh- und Schneiderstube am Donnerstag, 23. Februar - gleicher Ort, gleiche Uhrzeit - wiederholt. Voraussichtlich steht am Dienstag eine erfahrene Näherin und Schneiderin aus dem Ort Interessierten mit fachkundigem Rat zur Seite. Im Gemeinschaftsraum stehen zwei ältere, aber funktionstüchtige elektrische Nähmaschinen zur Verfügung, eigene Nähmaschinen können mitgebracht werden. Alle weiteren, üblicherweise zum Nähen und Schneidern erforderlichen Utensilien, müssen Teilnehmer selbst mitbringen. Da demnächst Faschingsumzüge anstehen, ist die Näh- und Schneiderstube des Helferkreises die ideale Gelegenheit, Kostüme ändern oder anpassen zu lassen, allen voran für Kinder und Jugendliche. Aus versicherungsrechtlichen Gründen weist der Helferkreis darauf hin, das bei Verletzungen und Unfällen im Rahmen der Nähstube die Haftung durch den Helferkreis ausgeschlossen ist.

Die Idee zu einer Näh- und Schneiderstube ist im Erwachsenen-Deutschkursus des Helferkreises entstanden, als es im Unterricht um Messen, Maßeinheiten und Kleidungsstücke ging. Eine junge Frau aus Afghanistan zeigte in diesem Zusammenhang Interesse an den dem Helferkreis überlassenen Nähmaschinen, die im Gemeinschaftsraum stehen. Zur allgemeinen Überraschung stellte sich heraus, dass die junge Afghanin vor ihrer Flucht nach Deutschland in ihrer Heimat bereits drei Jahre als Näherin gearbeitet hatte - und in ihrer Freizeit wieder gerne nähen und schneidern möchte.

Da sie mit diesem Wunsch unter den in der Gemeinschaftsunterkunft lebenden Frauen nicht alleine ist, war der Anfang zur Näh- und Schneiderstube gemacht. red