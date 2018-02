Helfer starten zu neuer Reise nach Beit Jala

Rentweinsdorf — Seit Jahren unterstützen die Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf sowie das Dekanat Rügheim die Arbeit der Rehabilitationseinrichtung "Lifegate" (Tor zum Leben) in Beit Jala/Jerusalem. Diese Arbeit mit Kindern und jungen Menschen mit Behinderungen wird lückenlos bereits seit 1992 gefördert.

Für 10. bis 19. März plant die Rentweinsdorfer Kirchengemeinde wiederum eine Fahrt nach Israel mit 32 Teilnehmern. Die Leitung hat Renate Becker und mit ihr soll auch das unterstützte "Tor zum Leben" besucht werden. Der mitreisende gelernte Maurer Kurt Sperber aus Salmsdorf wird während dieser Zeit in der Rehabilitationseinrichtung bleiben und dort wichtige Arbeiten verrichten. Bereits heute, Mittwoch, findet um 19 Uhr im Gemeindehaus ein Vorbereitungsabend für diese geplante Israelreise statt.



Produkte aus Beit Jala

Die Vertrauensfrau des Rentweinsdorfer Kirchenvorstandes, Renate Becker, und ihr Ehemann Alfred engagieren sich von Beginn an durch Produktverkauf aus den dortigen Behindertenwerkstätten für diese caritative Aufgabe. Zahlreiche Menschen aus dem Dekanat Rügheim unterstützen diese "Friedensarbeit", wie sie Renate Becker bei einer Veranstaltung bezeichnete. Erst Anfang vergangenen Jahres waren die Beckers gemeinsam mit Kurt Sperber aus Salmsdorf zu einem Arbeitseinsatz in Israel gewesen.

In einem Brief wenden sich der Leiter von "Lifegate Rehabilitation", Burghard Schunkert, und sein Team aktuell an die Unterstützer in den Haßbergen. Die Mitteilungen aus Israel verbinden sich mit einem herzlichen Dankeschön für die Arbeit im gesamten Dekanatsbezirk, denn während des Jahres 2016 kam ein stolzer Rekordbetrag von 45 500 Euro zusammen.

"Wir sind besonders froh, verlässliche Freunde zu haben, die durch Kreativität, Einsatz und Hingabe sich der Aufgabe widmen, Lebenstore für Kinder und junge Menschen mit Behinderungen zu öffnen und aktive Friedensarbeit durch ,Lifegate' in unserer Region zu unterstützen", schreibt Burghard Schunkert. In seiner Einrichtung merke man nichts von irgendeinem Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, so der "Lifegate"-Leiter.



Verständnis und Kooperation

Schunkert spricht an, dass die Situation in den Nachbarländern oft instabil sei und man von Krieg und Auseinandersetzungen höre. Es gebe genug radikale Kräfte, die keine Versöhnung und keinen Frieden wollen.

Bei "Lifegate" halte man es mit der Wahrheit und versuche, ausgeglichen und fair zu sein, aber auch Ungerechtigkeiten nicht zu beschönigen. Man setze sich für Verständnis und Kooperation ein.