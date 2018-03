Heldritt holt die Youngster zurück

Der TSV Heldritt will wieder an erfolgreiche Fußballzeiten anknüpfen und hat sich deshalb auf die Fahnen geschrieben, zur neuen Spielzeit eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken. Besonderen Wert legen die Verantwortlichen um Michael Fischer - dem "Mädchen für Alles" beim TSV - dabei auf die eigene Jugend.

In der zurückliegenden Spielzeit belegten die Grün-Weißen "nur" den hervorragenden 3. Platz in der Kreisklasse Coburg 3, hinter den beiden Spitzenmannschaften vom TSVfB Krecktal und TSV Coburg-Scheuerfeld.

In der neuen Saison soll das anders werden, denn der Aufstieg in die Kreisliga Coburg, in der die Heldritter schon einmal auf Torejagd gingen, ist das interne Ziel. Natürlich kann ein solcher Erfolg nicht geplant werden und erfordert oft auch das nötige Quäntchen Glück, doch die Heldritter haben dafür die personellen Voraussetzungen geschaffen.



Bayernliga-Duo kehrt heim

Insgesamt haben sich nämlich bereits sieben neue Spieler dem TSV angeschlossen oder rücken aus der A-Jugend in den Herrenbereich nach. "Dabei handelt es sich jeweils um Spieler, die einen persönlichen Bezug zum Verein haben und fast ausschließlich in unserer Jugend das Fußballspielen gelernt haben", erklärt Vorsitzender Michael Fischer auch mit einem gewissen Stolz.

Der Verein versuche, die erfolgreiche und sehr aufwändige Jugendarbeit der letzten Jahre im Herrenbereich unter Trainer Jürgen Iffland fortzuführen.

Besonders froh sind die Verantwortlichen über die Rückkehr zweier "Rohdiamanten": Denn vom Bayernliga-Absteiger VfL Frohnlach wechseln Fabian Fischer und Lukas Scheler zurück zum TSV. Beide schnupperten bei den "Blau-Weißen" höherklassigen Fußball. Die dabei gesammelten Erfahrungen will das Duo nun an die ehrgeizigen Altersgenossen im Heimatverein weitergeben.

Auch der Ex-Heldritter Dennis Ruggieri vom Kreisklassisten Spvg Eicha hat sich entschieden, das Projekt TSV Heldritt mitzugehen und wechselt ligaintern. Dazu kommen Simon Engel vom FC Oberwohlsbach (A-Klasse) und Michael Pfeffer (vom SV Dietzenhausen), der bereits im Frühjahr kam.

Aus den eigenen A-Junioren, die den Aufstieg in die Kreisliga Coburg schafften, rücken Torwart Jonas Weber und Max Hoffmann nach. Mit weiteren ehemaligen TSV-Spielern sind die Macher in der Fußballabteilung derzeit in engem Kontakt.



Kooperation in der Jugend

Ein Verdienst von Michael Fischer ist auch die künftige Zusammenarbeit im A-Jugendbereich mit dem Nachbarverein FC Bad Rodach. Hier wurde eine Spielgemeinschaft gegründet, die ab der neuen Serie gemeinsame Sache macht. Dadurch können beide Vereine ihre Jugendspieler auf Kreisliga-Niveau besser an die Herausforderungen im Herrenbereich heranführen. "Beide Vereine hoffen so, nachhaltig die Fußballabteilungen ohne größere finanzielle Belastungen zu stärken", hofft Fischer abschließend. ct