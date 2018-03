Heinrich Lipfert gewinnt Jugendturnier in Ebersdorf

In den vergangenen Monaten war eine stetig wachsende Begeisterung von Kindern für den Tischtennissport im Raum Ludwigsstadt festzustellen. Der TSV Ebersdorf gab dem Nachwuchs die Gelegenheit zum regelmäßigen Training in der Turnhalle. Nun konnte ein erstes Turnier unter Wettkampfbedingungen ausgetragen werden. Zehn Kinder bestritten im Modus "jeder gegen jeden" eine Vereinsmeisterschaft.

Unter Beobachtung der Eltern und weiterer Zuschauer gingen die Kinder sehr motiviert an die Tischtennis-Platten. Nach fünf Stunden stand das Ergebnis fest. Ungeschlagener Sieger wurde Heinrich Lipfert aus Steinbach an der Haide. Allerdings konnte er sich gegen Frank Wittmann (2./ebenfalls Steinbach/Haide) und gegen Fabian Köhler (3./Ebersdorf) erst im Entscheidungssatz behaupten.

Erfreulich war, dass auch drei Mädchen teilnahmen. Als Beste ging Annika Sieber aus Ludwigsstadt hervor.

Endstand: 1. Heinrich Lipfert (9:0 Spiele/27:7 Sätze), 2. Frank Wittmann (7:2/25:9), 3. Fabian Köhler (6:3/23:11), 4. Max Rau, Lauenhain (6:3/21:11), 5. Luca Müller, Lauenstein (6:3/20:10), 6. Tim Walter, Ebersdorf (5:4/ 16:14), 7. Annika Sieber (3:6/ 11:18), 8. Miriam Welsch (2:7/ 6:23), 9. Leonie Müller (1:8/5:24), 10. Leon Rosse, alle Lauenstein (0:9/0:27).

Das Interesse an diesem Turnier hat das Vorhaben der Ebersdorfer Tischtennis-Abteilung bestärkt, erstmals nach zehn Jahren für die kommende Saison wieder eine Jugend-Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Sollte bei weiteren Jungen oder Mädchen die Neugierde am Tischtennis geweckt worden sein, so sind sie gerne zu einem Probetraining eingeladen. Ansprechpartner ist Abteilungsleiter Rene Großmann (Telefon 09263/7573 oder 94016). hf