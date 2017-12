Haßfurter nun auf Platz 1

Der TV Haßfurt trat als Tabellenzweiter der Badminton-Bezirksliga Unterfranken Ost ersatzgeschwächt beim direkten Verfolger DJK Schweinfurt an und holte verdientermaßen ein 4:4-Unentschieden und somit auch die Tabellenspitze.

Im ersten Herrendoppel ging es knapp zu, am Ende der "Nervenpartie" ärgerten sich Matthias Höfler und Julian Maruschke über die knappe Niederlage mit 21:16, 17:21 und 23:25. Michael Richter kam mit Ersatzspieler Olaf Lake von Ball zu Ball immer besser in den Rhythmus und verfehlte knapp den dritten Satz mit 15:21 und 19:21 im zweiten Doppel. Das Damenedoppel Michaela Oswald und Susanne Glöckner gewann mit 22:20 und 21:18. Im Spitzeneinzel triumphierte Michael Richter nach einem Marathonmatch verdient mit 21:16, 16:21 und 21:19. Während Matthias Höfler mit viel Pech seine Partie mit 16:21 und 20:22 abgab, war Olaf Lake mit 13:21 und 8:21 chancenlos. Michaela Oswald machte dagegen kurzen Prozess und jubelte mit 21:9 und 21:8. Das gemischte Doppel um Susanne Glöckner und Julian Maruschke machte alles richtig und sicherte mit 21:8 und 21:16 den Remispunkt und die Tabellenführung. rr