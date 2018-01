Harmonisches Vereinsjahr

Etwa die Hälfte der 61 Mitglieder konnte Leonhard Obermayer, Vorsitzender des Ortsverschönerungsvereins Witzmannsberg, bei der Hauptversammlung in der Begegnungsstätte begrüßen. Er zeigte sich erfreut über zwei neue Mitglieder. Viele Aktivitäten gehören zum Jahresprogramm des aktiven Vereines, wie das Schmücken des Osterbrunnens oder des Weihnachtsbaumes. Besondere Höhepunkte sind die beiden Backfeste, bei denen frische Produkte aus dem Backofen gezaubert werden. Dafür sind neben einem großen Team vor allem Hildegard Engelhardt und Veronika Schramm verantwortlich. Besonderes Lob verdient Gerätewart Gerwin Minschke, der nicht nur die Geräte in Ordnung hält, sondern sich auch um die Pflege der Anlagen um den Dorfbrunnen kümmert. Dies ist mit dem neuen Rasenmäher, der auch durch die Gemeinde mit finanziert wurde, leichter geworden. Viele fleißige Hände pflegen auch das Kriegerdenkmal und die Anpflanzungen bei den Ortsschildern. In der Ortsmitte wurde auf Initiative von Gertrud Brecklein ein Beet mit Hortensien und Lavendelbüschen angelegt. Viele Bürger beteiligten sich am Ausflug zur Landesgartenschau nach Bayreuth, wie immer bestens von Jennifer Menzel organisiert. Als besonderes Ereignis für Kinder und ihre Eltern wurde ein Martinszug durchgeführt, der von vielen Helfern, der Jugendblaskapelle und der Feuerwehr unterstützt wurde. Der erfolgreichen Kassenführung von Ingrid Schafhauser wurde von den Kassenprüfern eine genaue Arbeit bescheinigt. Georg Schafhauser überbrachte die Grüße des verhinderten Bürgermeister Martin Finzel (parteilos). Er dankte dem Verein für seinen Einsatz.

Der Vorsitzende stellte die geplanten Maßnahme für das laufende Jahr vor und wies auf die 50-Jahr-Feier im kommenden Jahr hin, die den Einsatz aller Mitglieder erfordere. Zeitpunkt und Ort stünden noch nicht fest, da mit der Fertigstellung der Umbaumaßnahmen am Freizeitzentrum derzeit nicht geplant werden könne. Ein Rückblick mit Bildern über die Arbeiten und Ausflüge des letzten Jahres schloss eine harmonische Veranstaltung ab. red