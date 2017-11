Hans Wölfel zu Ehren

Am 3. Juli 1944 wurde der Bamberger Rechtsanwalt und katholische Laienführer Hans Wölfel im Gefängnis Brandenburg-Görden hingerichtet, nachdem er am 10. Mai 1944 vom Volksgerichtshof wegen "Wehrkraftzersetzung" zum Tod verurteilt worden war. Die Stadt Bamberg widmete Hans Wölfel 1947 ein Ehrengrab. Der Förderkreis zur Pflege des Erinnerns an Hans Wölfel e. V. nimmt das zum Anlass, Hans Wölfels öffentlich zu gedenken. Er lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger Bambergs ein. Die Gedenkfeier findet am Montag, 3. Juli, um 17 Uhr am Ehrengrab Hans Wölfels statt (Friedhof, Eingang Hallstadter Straße). red