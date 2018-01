Hans Brückner bleibt Vorsitzender des FSV Unterleiterbach

Seit dem Jahr 1977, also seit genau vier Jahrzehnten, steht Hans Brückner dem Fußballsportverein (FSV) vor. Und er führt den mit 287 Mitgliedern größten Verein des Ortes wohl mindestens noch eine weitere Amtszeit: Bei der Generalversammlung im Sportheim bestätigten ihn die Anwesenden im Amt. Seine neue Stellvertreterin ist Melanie Neppig, die den Posten von Rainer Walter übernahm.

In seinem Tätigkeitsbericht legte Brückner den Schwerpunkt auf die kulturellen Veranstaltungen des FSV im vergangenen Jahr und dankte den vielen Helfern. Erfreulich sei, dass der Sportverein Geschäftspartner für die Balkonwerbung am Sportheim gefunden habe. Ebenso freue ihn die vertragliche Vereinbarung mit der Theatergruppe Zapfendorf für die Nutzung der Räumlichkeiten über einen festgesetzten Zeitraum im Sportheim. Auch in diesem Jahr lädt die Theatergruppe Zapfendorf im FSV-Domizil zu ihren Vorstellungen ein.

Alles andere als erfreulich ist für den Sportverein der Rechtsstreit mit der Deutschen Bahn, der sich durch den Ausbau der ICE-Strecke ergeben hat. Stein des Anstoßes sind sicherheitsrelevante und unterhaltungsrechtliche Fragen zum geplanten Ballfangzaun am Trainingsplatz. Mittlerweile befasst sich ein Rechtsanwalt mit den FSV-Forderungen, die auch vom Markt Zapfendorf mitgetragen werden. Darüber hinaus standen im Vorjahr diverse Erneuerungsarbeiten am Sportheim ins Haus, unter anderem der Austausch der restlichen Fenster und der Anstrich der Außenfassade.

Aus sportlicher Sicht gab es etliches Positives zu bereiten. So schaffte die 1. Herrenmannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga West, im Jugendbereich bilden TSV Ebensfeld, SV Zapfendorf, FSV Unterleiterbach, 1. FC Lauf, Blau-Weiß Sassendorf und TSV Kehlbachgrund Kleukheim eine Spielgemeinschaft. Die Damenmannschaft des FSV wurde von einem regionalen Fußballmagazin als Mannschaft des Jahres 2016 ausgezeichnet. Eine weitere Nominierung folgte im Rahmen der "Goolkids-Sportgala". Zwar fiel die Wahl der Juroren nicht auf die Unterleiterbacherinnen, jedoch konnte die rechtsfüßige Stürmerin Selina Daminger als Torschützin des Jahres eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen.

Hauptkassierer Stefan Kreutzer gab einen Überblick über die soliden Finanzen. Der Haushaltsplan 2017 wurde ohne Gegenstimme genehmigt. Zapfendorfs Erster Bürgermeister Volker Dittrich lobte den Fußballsportverein für seine kulturelle und sportliche Arbeit, vor allem im Bereich der Jugend.

Der neue Vorstand: Erster Vorsitzender: Hans Brückner, Zweite Vorsitzende: Melanie Neppig, Hauptkassierer: Stefan Kreutzer, stellvertretender Hauptkassierer: Siegbert Zanke, Schriftführerin: Jennifer Petschner, Abteilungsleiter: Senioren Gerald Eberlein, Junioren: Jeremias Ross, Frauen: Matthias Neppig, Beauftragter Mitgliederverwaltung: Michael Morgenroth, Ehrenamtsbeauftragter: Walter Kraus, Administrator: Bernhard Bayer, Öffentlichkeitsarbeit: Thomas Miske, Hausverwaltung: Bruno Wagner, Vereinsbeiräte: Hubert Bayer und Roland Krümmer.

Martina Drossel