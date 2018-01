Einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf den Reformator Martin Luther nimmt das neue Programm des Rezitators Martin Neubauer ein. Wie haben ihn große Schriftsteller gesehen? Von Hans Sachs über die Barockzeit hin zu Goethe und Schiller schwangen sie wortgewaltige Hymnen oder rieben sich kritisch an Luthers Gestalt und Ideen. Theodor Fontane und C.F. Meyer widmeten ihm gedankentiefe Gedichte. Theaterszenen von Zacharias Werner oder August Strindberg lassen Martinus mal heftig aufbrausen, dann in zerknirschte Zweifel verfallen. Als Kuriosum ist ein Einakter des weitgehend vergessenen Ernst Lissauer zu erleben, in dem der Teufel am Ende tüchtig den Kürzeren zieht.

Unter dem Titel "Halts Maul, Doktorle!" ist am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr im Brentano-Theater ein ganz anderer Luther-Abend zu erleben. Am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr findet eine weitere Vorstellung in der Matthäuskirche in Buttenheim statt. Karten gibt es beim evangelischen Dekanat Bamberg oder im Pfarramt Hirschaid. red